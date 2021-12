Kiel

Johannes van den Bergh habe sich „einen Mittelhandbruch zugezogen, der zeitnah operativ versorgt werden muss“, teilte Holstein Kiel am Dienstagmorgen mit. Er werde den Störchen „bis auf Weiteres“ fehlen.

Van den Bergh hatte bei der Kieler Auswärtsniederlage in Nürnberg (1:2) zunächst auf der Bank gesessen, war in der 70. Spielminute für Mikkel Kirkeskov eingewechselt worden. Der Däne ist es auch, der van den Bergh nun in erster Linie vertreten dürfte.

Insgesamt absolvierte der 35-jährige van den Bergh in dieser Saison elf Ligaspiele für die KSV und bereitete dabei ein Tor vor (beim 2:2 in Düsseldorf).