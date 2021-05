Köln/Kiel

Es geht ohne Pause in die Saisonverlängerung. Zeit zum Trauern um den verpassten Direkt-Aufstieg in die Fußball-Bundesliga? Gibt’s nicht. Für Holstein Kiel steht schon am Mittwoch das Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln an (18.30 Uhr). Die Störche greifen nach dem letzten Strohhalm, der „Effzeh“ will sich den Erstliga-Verbleib nach Last-Minute-Comeback nicht mehr nehmen lassen. Die Lage vorm ersten von zwei Entscheidungsspielen.

Das Momentum

Ist klar auf Kölner Seite. Die Rheinländer haben am 34. Spieltag auf den letzten Metern noch Werder Bremen abgefangen, sich mit dem 1:0 durch Sebastian Bornauw in der 86. Minute gegen Schalke in die Relegation gerettet. „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden“, sagt Friedhelm Funkel vor den beiden letzten Spielen seiner Trainerkarriere – wissend um die Statistik: Seit 2009 setzte sich neunmal der Bundesligist durch, nur dreimal der Zweitligist.

Verzückung in Köln ob der als Geschenk wahrgenommenen Relegation – Verzweiflung in Kiel angesichts zweier schon vergebener Matchbälle: Vier Punkte Vorsprung auf Rang drei zwei Spieltage vor Schluss haben nicht gereicht. Zweimal war die KSV zur Halbzeit erstklassig, verlor nach Führung aber jeweils noch 2:3 in Karlsruhe und gegen Darmstadt.

Grenzenloser Frust – der aber langsam dem Zweckoptimismus weicht. „Es passt zu unserer Saison, dass wir über die Relegation gehen müssen“, sagt Fabian Reese. „Die Relegation hätte jeder unterschrieben vor der Saison. Jetzt haben wir sie. Und jetzt gehen wir sie an.“

Das Personal

Holstein Kiel hat ein zentrales Problem – und zwar im Wortsinne. Mit Jonas Meffert und Alexander Mühling fehlen zwei Säulen gelbgesperrt. Achsenbruch im Mittelfeldzentrum. Gibt’s ohne „M&M“ Saures am Rhein?

Vor allem Mefferts Ausfall schwächt die Mannschaft: Er ist nicht nur einer der konstantesten und spielintelligentesten Sechser der Zweiten Liga, für Holstein ist er auch kaum ersetzbar – gerade jetzt. Ahmet Arslan ist mit Kreuzbandriss raus, Aleksandar Ignjovski hat seit seiner Covid-19-Erkrankung im April keine einzige Minute gespielt. Möglich also, dass ausgerechnet der vom „Effzeh“ ausgeliehene Niklas Hauptmann auf die Sechs rückt. Für Mühling gibt es mehr Optionen, aber mit ihm fallen zwölf Tore und vier Vorlagen weg.

Auch hier ist Köln im Vorteil: Stürmer Sebastian Andersson konnte am Dienstag nach Knieproblemen wieder trainieren, mit Ellyes Skhiri und Ismail Jakobs kehren zwei wichtige Spieler nach Sperren zurück.

Das Generationen-Duell

Die Vereine trennen Welten. Hier der 1. FC Köln, dreimaliger deutscher Meister, Gründungsmitlied der Bundesliga und Neunter in der Ewigen Tabelle. Da Holstein Kiel, deutscher Meister 1912 (übrigens heute am Tag des Hinspiels exakt 109 Jahre her), noch nie in der Bundesliga vertreten.

Aber auch die Trainer trennen Welten. Vor allem altersmäßig. Ole Werner ist mit 33 Jahren der jüngste Coach im deutschen Profifußball, Funkel mit 67 Jahren der älteste. Nur Horst Hrubesch (70), beim HSV nun von Tim Walter abgelöst, nahm Funkel diesen Titel kurzzeitig ab. Werner steht am Anfang einer großen Karriere, Klubs wie Werder Bremen sollen ihn auf dem Zettel haben, Funkel wird derweil nach dem Rückspiel seine Laufbahn beenden.

Der eine setzt auf kluges Positionsspiel, eine fluide 4-3-3-Formation, detaillierte Gegneranalyse – der andere lässt ein simples, kompaktes 4-2-3-1 spielen. Modern gegen konservativ. Dem Ball ist es aber egal, wer ihn wie in der Relegation ins Tor tritt.

Die Relegations-Erfahrung

Punkt für Holstein! Die KSV hat den Kölnern beim Thema Relegation definitiv etwas voraus: 2018 nahmen die Störche an der Bundesliga-Relegation gegen Wolfsburg teil, 2015 an der Relegation zur Zweiten Liga gegen 1860 München. Beide Male verpassten sie allerdings den Aufstieg. Platzt der Knoten im dritten Anlauf?

Köln und Funkel werden etwas dagegen haben. Und anders als sein Klub, der zum ersten Mal überhaupt Relegation spielt, hat Funkel eine Relegations-Vergangenheit: 2011 scheiterte er mit Bochum an Mönchengladbach. Dafür gab es für ihn als Profi 1975 – lang, lang ist’s her – einen Erfolg in der Relegation zur Bundesliga mit Uerdingen gegen Pirmasens. Ob es als Omen taugt?

Das Wiedersehen wider Willen

Herzen werden brechen. Egal, wer sich am Ende durchsetzt. Auf dem Platz stehen Profis, aber keine Maschinen: Sie alle sind Menschen mit Vergangenheit, Verbundenheit. Auf Kölner Seite wird die Relegation vor allem für die Ex-Störche Dominick Drexler, Rafael Czichos und Salih Özcan zur Zerreißprobe.

„Eine Relegation gegen Kiel wäre der Worst Case für mich“, hatte Drexler schon im April gesagt. 2018 hatten er und Czichos das Relegations-Drama gegen Wolfsburg hautnah im KSV-Trikot miterlebt. Nun müssen sie, das ist ihr Job, Holstein ein weiteres Mal vom Sockel stoßen.

Auf der anderen Seite werden es für Leih-Storch Hauptmann unangenehme 180 Minuten – und für André Filipovic. Holsteins in Köln sozialisierter Athletiktrainer hätte auf das Spiel gegen seine Wahl-Heimatstadt gerne verzichtet, sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ unzweideutig: „Es ist das Schlimmste, was passieren konnte.“ Ein Aufstieg würde den Schmerz aber wohl etwas lindern.