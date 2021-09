Nach 2:1-Sieg in Paderborn: Holstein zwingt das Spielglück zum Comeback

Paderborn

Danke, Holstein Kiel! Danke für einen packenden Fußball-Nachmittag. Danke für einen wildes Zweitliga-Ritt in Paderborn, der stark an das spektakuläre 4:4-Rodeo der beiden Kontrahenten am 9. November 2018 erinnerte.

An diesem Sonnabend durften die Störche sogar mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg im Gepäck die Heimfahrt aus Ostwestfalen antreten. Die Krönung eines denkwürdigen Auswärtsspiels. Holstein Kiel, der Party-Crasher für den SC Paderborn, der intensiv mit der Rückeroberung der Tabellenspitze geflirtet hatte.

Interimslösung hat Großes vollbracht in der Woche

Ganz ehrlich, mit dieser Kieler Leistung im Spiel eins nach Ole Werner hatten sicher nur die Wenigsten gerechnet. Zu verunsichert hatte sich das Team in der Vorwoche beim 0:3 gegen Hannover 96 präsentiert. Zu heftig waren die Turbulenzen in den Tagen nach dem überraschenden Rücktritt des letztjährigen Erfolgscoaches.

Interimslösung Dirk Bremser und sein Staff um Fabian Boll und Patrick Kohlmann haben seit dem vergangenen Montag in der brisantesten Situation des Klubs seit dem Drittligaabstieg 2010 Großes vollbracht. Sie sind tatsächlich in die kurzzeitig emotional bleiernden Köpfe der Spieler vorgedrungen.

Nichts brachte die Störche aus der Bahn

Dabei hatten ihre Appelle an die KSV-Profis in den vergangenen Tagen eher wie Stehsätze aus dem Phrasenschwein oder abgenutzte Kalendersprüche geklungen: „Der Glaube an die eigene Stärke; der absolute Wille, das eigene Tor zu verteidigen; Leidenschaft zeigen; Verantwortung sowohl für sein eigenes Handeln als auch für die Gruppe übernehmen; mutig sein; einen positiven Gesamteindruck hinterlassen“ - 1000-mal gehört, 1000-mal ist nichts passiert.

Nicht so an diesem Sonnabend. Fehler in der Defensive, Nackenschläge wie das 0:1 (42.) trotz numerischer Überzahl, Chancenwucher – diesmal warf die sich als echte Einheit präsentierenden Störche nichts aus der Bahn. Und dank der fast bedingungslosen Umsetzung der Bremser-Vorgaben kehrte auch ohne Gala-Form endlich das zuletzt massiv Vermisste zurück: das Spielglück!

Ach ja, die drei unverhofften Punkte haben nicht nur beim Blick aufs Tableau einen angenehmen Effekt. Auch die Suche nach einem neuen Chefcoach kann besonnen und ohne Druck-bedingte Hektik erfolgen. Dass Dirk Bremser sein aktuelles Amt mangels erforderlicher Lizenz nur noch bis zum Heimspiel gegen Rostock am kommenden Sonnabend ausüben darf, ist bekannt. Schade eigentlich!