Paderborn

So schnell können sich Gefühlswelten verändern. Auch beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Am vergangenen Montag noch schienen die Flügel der Störche nach dem überraschenden Ausstieg von Ex-Cheftrainer Ole Werner nachhaltig gebrochen. Am Sonnabend flogen die Nordlichter nach dem ebenso unverhofften wie letztlich verdienten 2:1 (0:1)-Auswärtssieg beim favorisierten SC Paderborn kurzzeitig wieder auf Wolke sieben.

Offensiv-Wucht der Störche erinnerte an das 4:4 vor drei Jahren

„Ich bin megastolz auf unsere Mannschaft, wie sie die Situation nach dieser außergewöhnlich turbulenten Woche angenommen hat“, strahlte Interimscoach Dirk Bremser nach dem Befreiungsschlag im Tabellenkeller mit der ostwestfälischen Sonne um die Wette. Dank der gelungenen Umsetzung der von ihm und seinem Staff eingeforderten Grundtugenden (Mut, Glaube an die eigene Qualität, die Übernahme von Verantwortung für sich selbst und das Kollektiv, gegenseitige Hilfestellung) trotzten die Störche in einer prickelnden Begegnung, die mit ihrer Offensiv-Wucht stark an das spektakuläre 4:4 beider Kontrahenten am 9. November 2018 erinnerte, (fast) allen Widerständen und Nackenschlägen.

Moral von Holstein Kiel war bemerkenswert

Der Chancenwucher (Fiete Arp/5., Stefan Thesker/9., Alexander Mühling/38., Fin Bartels/44. und 60./ Fabian Reese/58.), Steven Skzrybski/74. Pfosten) im Spiel eins nach Ole Werner? Kein Problem. Der zum 0:1 durch Sven Michel führende Individual-Schnitzer Bartels’ bei eigener Überzahl in der 42. Minute? Mund abputzen, weitermachen. Gegen einen Gegner, der durchaus berechtigt mit der Rückkehr an die Ligaspitze geflirtet hatte. Die Moral der Störche um den überragenden Keeper Thomas Dähne war an diesem Nachmittag bemerkenswert.

Eine famose Grundeinstellung, die selbst das zuletzt so enorm vermisste Spielglück zu einer Rückkehr in Kieler Reihen bewegte. Zunächst unterstützte Jamilu Collins die Bemühungen der Kieler Gäste wider Willen. Der mit einer Gelben Karte vorbelastete SCP-Außenspieler produzierte im Duell mit Marcel Benger (27.) eine klassische Strafraum-Schwalbe und sah zurecht von Schiedsrichter Franz Bokop Gelb-Rot.

Hauke Wahl: „Haben heute gezeigt, was wir für ein geiler Haufen sind“

Kurz nach der Pause hielt Jannis Heuer (51.) den Fuß in einen verunglückten Schussversuch des Kielers Finn Porath – und die Kugel trudelte zum 1:1 ins Netz der Ostwestfalen. „So wie in der letzten Woche beim 0:3 gegen Hannover alles gegen uns gelaufen ist, ist heute einiges für uns gelaufen“, freute sich stellvertretend Kapitän Hauke Wahl und ergänzte: „Die gesamte Mannschaft, das ganze Trainerteam und das Management sind in den vergangenen Tagen noch einmal enger zusammengerückt. Wir haben heute gezeigt, was wir für ein geiler Haufen sind“.

Sportchef Uwe Stöver hat nun weniger Druck bei der Trainersuche

Für den Abwehrchef geht der Trend mit nunmehr acht Zählern aus den vergangenen fünf Partien mit nur einer Niederlage in die richtige Richtung. Für Sportchef Uwe Stöver hatte der finale Paukenschlag von Edel-Joker Joshua Mees (78.), der mit seiner Direktabnahme zum 2:1 nach Mühling-Ecke die ansprechende Leistung der Störche in Durchgang zwei gekrönt hatte, noch einen zusätzlichen Positiv-Effekt. Er kann sich Druck-befreiter als zuvor auf die Suche nach einem Werner-Nachfolger machen.

SC Paderborn – Holstein Kiel 1:2 (0:1) SC Paderborn: Huth – Yalcin (79. Srbeny), Hünemeier, van der Werff – Ma. Schuster, Schallenberg, Thalhammer (46. Heuer), Collins – Justvan (46. M. Mehlem) – Platte (68. Stiepermann), Michel (70. Pröger). Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Wahl, Thesker (73. Lorenz), van den Bergh – Benger – Mühling, Bartels (89. Erras) – Porath (68. Mees), Reese – Arp (68. Skrzybski). Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta) – Tore: 1:0 Michel (42.), 1:1 Porath (51.), 1:2 Mees (78.) – Zuschauer: 6656 – Gelbe Karten: Michel, Platte, van der Werff/Thesker, Erras – Gelb-Rote Karte: Collins (27.) wegen unsportlichen Spiels. Ballbesitz: 36:64 Prozent. Passquote: 75/86 Prozent. Zweikampfquote: 51:49 Prozent. Laufleistung: 109,69/114,08 km. Torschüsse: 12/22. Ecken: 3/11.

Und die könnte sogar zu einer Richtungsentscheidung geraten. Die Fragen lauten: Präferieren die Störche einen erprobten Mann wie beispielsweise Daniel Thioune (zuletzt HSV)? Oder wird der oft gepriesene „Kieler Weg“ mit dem Vertrauensvorschuss für erfolgshungrige, aber noch nicht im Rampenlicht stehende Rookies fortgesetzt? Markus Anfang (kam 2016 aus dem Leverkusener Nachwuchs), Tim Walter (2018 vom FC Bayern II) und Ole Werner als Trainer-Talent aus dem eigenen Stall – unter diesem Trio hat sich die KSV Holstein in Liga zwei etabliert. Das Champions-League-erfahrene Missverständnis Andre Schubert (2019) dauerte dagegen nur sechs Spiele.

Der in über 700 Profi-Einsätzen als Spieler und Coach gestählte Bremser hingegen muss mangels erforderlicher Lizenz spätestens nach dem Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen Hansa Rostock den Regenten-Stab wieder abgeben. Der neue Cheftrainer darf sich auf die Zusammenarbeit mit einem loyalen Top-Assistenten freuen.