Kiel

Marcel Benger, Julian Korb, Hólmbert Aron Fridjónsson und seit Freitag auch noch Jann-Fiete Arp. Das ist Holstein Kiels bisherige Transfer-Ausbeute in diesem Sommer. Die KSV begegnet den Abgängen um die Hochkaräter Jonas Meffert, Jannik Dehm, Janni Serra und Jae-Sung Lee bislang mit kreativer Kaderpolitik. Noch sind aber nicht alle Baustellen geschlossen. Ein Blick auf die Lage in den einzelnen Mannschaftsteilen.

Tor

Hier ist alles geklärt. Handlungsbedarf? Fehlanzeige. Mit Ioannis Gelios und Thomas Dähne haben die Störche zwei Keeper, die in der abgelaufenen Saison zu den besten der gesamten Zweiten Liga gehörten. Einzige Neuerung zur am 23. Juli beginnenden Spielzeit wird die Besetzung der Nummer drei sein: Dominik Reimann hat den Klub zum FC Magdeburg verlassen – vom Drittligisten aus Sachsen-Anhalt ist im Gegenzug Timon Weiner zurückgekehrt, dessen Leihe nach einem enttäuschenden Jahr ohne Einsatz vorzeitig beendet wurde.

Abwehr

Holsteins Prunkstück der vergangenen Saison steht. Sollte es keine kurzfristigen Abgänge mehr geben, kann die KSV beruhigt ins neue Spieljahr gehen. Mit Hauke Wahl, Stefan Thesker, Simon Lorenz und Marco Komenda ist die Innenverteidigung doppelt mit Qualität besetzt, ebenso auf den Außen: Mikkel Kirkeskov und Johannes van den Bergh links, Phil Neumann und Neu-Storch Korb als Ersatz für Dehm (noch ohne neuen Verein) rechts. Mit Komenda (links) und Aleksandar Ignjovski (rechts) gibt es weitere Flügel-Optionen aus den eigenen Reihen.

Mittelfeld

Hier wird es spannend. Denn die Abgänge von Meffert (HSV) und Lee (Ziel unbekannt) haben ein riesiges Loch im Dreier-Mittelfeld hinterlassen, zudem fehlt Ahmet Arslan nach seinem Kreuzbandriss noch für einige Monate. Aktuell sind Neuzugang Benger (von Mönchengladbach II) und Ignjovski die einzigen gelernten Sechser. Zwar kann Abwehrmann Lorenz auch im defensiven Mittelfeld aufgeboten werden, aber die Optimallösung sieht anders aus.

Sportchef Uwe Stöver hat beim Trainingsstart bereits angekündigt, hier noch handeln zu wollen, ebenso auf der Achter-/Zehner-Position, wo mit Lee nun einer der besten Spieler der vergangenen Jahre fehlen wird, mit Niklas Hauptmann (zurück nach Köln) eine weitere Alternative wegbricht. Finanzierbare Top-Lösungen müssen her.

Adrian Fein (Bayern) ist noch auf dem Markt, soll dem Vernehmen nach aber Kiel nicht unbedingt bevorzugen. Ins Anforderungsprofil könnte ein Marvin Knoll passen. Der 30-Jährige ist bei St. Pauli Wechselkandidat, Stöver hatte ihn einst zu den Hamburgern geholt. Für die zentral-offensiven Positionen kommen neben Rückkehrer Philipp Sander (nach Verl-Leihe) Kaliber wie Lazar Samardzic (RB Leipzig, soll verliehen werden) in Frage.

Angriff

Arp (Bayern-Leihe) und Fridjónsson (kommt aus Brescia) sollen das neue Gespann im Sturmzentrum bilden, dort Serra (Bielefeld) und Girth (Braunschweig) ersetzen. Ob die Planungen in der Offensive damit auf der Zugangsseite abgeschlossen sind, ist noch ungewiss.

Gewiss ist indes, dass noch Bewegung ins Thema Spielerverkäufe oder -ausleihen kommen könnte, vor allem auf den Flügeln gibt es ein Überangebot. Dort tummeln sich mit Fin Bartels, Joshua Mees, Fabian Reese, Noah Awuku, Porath sowie den Leih-Rückkehrern David Atanga und Makana Baku sieben Spieler für zwei Positionen im favorisierten 4-3-3. Baku, der in Polen bei Warta Posen eine gute Rolle gespielt hat, dürfte seinen Markt haben. Warta-Stadtrivale Lech Posen soll großes Interesse zeigen.

Mit Lion Lauberbach (Rostock) und Daniel Hanslik (Kaiserslautern) sind zudem zwei Spieler wieder an Bord bei der KSV, die in der Spitze und auf den Außen agieren können. Hier zeichnet sich eventuell noch der Abgang von Hanslik ab, den der FCK, wo der 24-Jährige mit sieben Toren und drei Assists in der Dritten Liga zum Nichtabstiegs-Garanten wurde, gerne halten möchte. „Wir sind in einem engen Austausch und wollen schnellstmöglich zu Potte kommen“, wird Sportchef Thomas Hengen von der „Rheinpfalz“ zitiert.