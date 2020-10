Holstein Kiel muss weiter ohne seinen Stammtorwart auskommen. Thomas Dähne, vor zweieinhalb Wochen an Covid-19 erkrankt, ist auch am Mittwoch nicht ins Training des Fußball-Zweitligisten zurückgekehrt und wird am Sonnabend im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue keine Option für den Kader sein.