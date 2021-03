Kiel

Schon am Montag konnte der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wieder mit den Kollegen auf dem Platz arbeiten, auch am Dienstagvormittag machte er weite Teile der Einheit mit. Aber eben nur Teile: Die Corona-Erkrankung ist nicht ganz spurlos an Dehm vorbeigegangen - gegen Ende des Trainings ging er daher ins Lauftraining über.

Notwendige Belastungssteuerung - und das vier Tage vorm so wichtigen Auswärtsspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum am Sonnabend (13 Uhr). Im Lager von Holstein Kiel ist man zwar zuversichtlich, Dehm in den Spieltagskader berufen zu können. Ob er von Beginn an eine Option ist, ist aktuell aber fraglich.

Weiterhin fehlen Mikkel Kirkeskov und Stefan Thesker, die an ihren Achillessehnenverletzungen laborieren. Der Rest der Mannschaft ist nach aktuellem Stand, mit Ausnahme des im Aufbau befindlichen Noah Awuku, voll belastbar und einsatzbereit.