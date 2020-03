So geht es jetzt für Holstein weiter

Kiel

Die Klubs haben am Montag die Weichen gestellt. Denn der Zug soll auf der Strecke gehalten werden. Endstation: das reguläre Saisonende ohne Abbruch. Geisterspiele? Ein notwendiges Übel, um das Überleben der Klubs zu sichern.

Für Holstein Kiel saß in der Mainmetropole Vereinspräsident Steffen Schneekloth, zugleich Mitglied im DFL-Präsidium, mit am Tisch. „Der Fußball hat eine große gesellschaftliche Verantwortung, der er sich auch nicht entziehen will und wird“, sagt Schneekloth zu den Ergebnissen der Krisensitzung.

Man trage Verantwortung für Zehntausende Arbeitnehmer und Steuerabgaben von rund zwei Milliarden Euro jährlich. Schneekloth: „Der Fußball ist nicht vorrangig eine Vergnügungsveranstaltung.“

"Müssen diesen Weg beschreiten, um den deutschen Profifußball in seinen Strukturen zu erhalten"

Die DFL will die Saison also irgendwie zu Ende bringen und in der Woche nach dem 30. März darüber beraten, wie es nach der Unterbrechung bis zum 2. April weitergeht. „Zur Not muss der Spielbetrieb dann leider auch ohne Zuschauer und Fans stattfinden“, sagt Schneekloth. „Wenn das am Ende der einzige Weg ist, müssen wir diesen beschreiten, um alle Klubs und den deutschen Profifußball in seinen Strukturen erhalten zu können.“

Was bedeuten die Entscheidungen für die Störche? Dass der 27. Spieltag ausgesetzt wird – geschenkt. Holstein hätte wegen der 14-tägigen Quarantäne nach dem positiven Corona-Befund bei Stefan Thesker ohnehin nicht auflaufen können. Dass die KSV am 5. April beim VfL Bochum spielt: kaum vorstellbar. Eine Einschätzung, die der Ligaverband nach Aussage von Geschäftsführer Christian Seifert teilt.

Sollte es erst im Mai weitergehen, müsste bis in den Juni hinein gespielt werden. Ob das geht, entscheidet sich am Dienstag. Erwartet wird, dass die Uefa die Europameisterschaft verschiebt.

Eine Million Euro Verlust durch fünf Geisterspiele zu Hause

Deadline fürs Saisonende wäre dann der 30. Juni. Denn dann laufen viele Verträge aus. Holstein stünde am 1. Juli ohne sieben Spieler da: Domnik Schmidt, Johannes van den Bergh, Salih Özcan, Young-Jae Seo, Darko Todorovic, Emmanuel Iyoha, Salim Khelifi.

Sollte es gelingen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, würde Holstein fünfmal zu Hause vor leeren Rängen spielen: gegen Stuttgart, Bielefeld, Wehen Wiesbaden, Dresden und Nürnberg. Nach der Rechnung von Geschäftsführer Wolfgang Schwenke entstünde den Störchen dadurch ein Verlust von einer Million Euro gegenüber Heimspielen unter normalen Bedingungen. Aber: Ein vorzeitiges Saisonende würde noch viel mehr Geld verbrennen.

Eine dreiviertel Milliarde Euro steht im Feuer für die Bundesligisten, davon etwas mehr als 300 Millionen Euro aus der TV-Vermarktung. Für Holstein sieht die vierte und letzte Tranche etwa 2,7 Millionen Euro vor. Geld, das nur fließt, wenn auch gespielt wird.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.