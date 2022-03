Kiel

Ob Nico Carrera am Freitag so eine Vorahnung hatte? Eineinhalb Stunden vor Anpfiff der Partie gegen den SC Paderborn tanzte der KSV-Youngster breit grinsend auf dem Rasen des Holstein-Stadions zum Pop-Klassiker der Pointer Sisters „I’m so excited“. Ich bin so aufgeregt. In der 55. Minute feierte der 19-jährige Innenverteidiger dann sein herbeigesehntes Zweitliga-Debüt, schrieb nach Abpfiff trotz Niederlage fleißig Autogramme für an der Bande wartende Störche-Fans.

Es hat schon geeignetere Spiele für eine Premiere bei den KSV-Profis gegeben als die bittere 3:4-Pleite gegen den SCP. Aber Debüt ist Debüt und für den Neuling – unabhängig vom Ergebnis – unvergesslich. „Direkt nach dem Spiel habe ich erst einmal gar nichts gefühlt. Ich habe einfach nur gezittert“, beschreibt Carrera sein Innenleben nach Abpfiff und lacht.

Nico Carrera: „Vor Glück explodiert“

„Als ich dann nach Hause gekommen bin und meine Eltern über Video angerufen habe, bin ich aber vor Glück explodiert. Es ist einfach schön, dass ich diesen Schritt nun endlich gehen konnte. Natürlich hätte es sich mit einem anderen Ergebnis viel besser angefühlt. Aber es bleibt für mich trotzdem ein besonderer Tag.“

Bis dahin war es ein langer Weg für Juan Nicolás Carrera Zarzar – so der vollständige Name des 1,93 Meter großen Abwehr-Hünen, der im Sommer 2020 aus der Jugendakademie des FC Dallas nach Europa, an die Förde gewechselt war. Zunächst für die U 19 eingeplant, machte Carrera in dieser Saison in der zweiten Mannschaft der Störche auf sich aufmerksam, hatte großen Anteil am Höhenflug in der Regionalliga Nord und stand zuletzt regelmäßig im Kader der Profis. Nach neun mal 90 Minuten auf der Bank nun der erste Einsatz.

Die ersten Profiminuten des in Mexiko geborenen US-Amerikaners, die ersten 35 Ballkontakte und 23 Pässe, sein Ausrutscher vor dem 1:3-Gegentreffer, der herausgeholte Handelfmeter (Alexander Mühling verwandelte zum 2:4) wurden auch in seiner Heimat registriert. „Ich habe viele Nachrichten bekommen, mexikanische Medien haben über mich berichtet, Fox Sports hat etwas zu meinem Debüt gepostet“, sagt der ehemalige US-Juniorennationalspieler.

Nico Carrera: „Gott ist sehr wichtig für mich“

Carrera bringt die Störche über den Großen Teich – ohne dabei abzuheben. „Für mich war am schönsten, diesen Moment mit meiner Familie zu teilen, mit meinen Eltern und meinen Geschwistern.“ Und mit Gott.

In den sozialen Medien hebt Carrera immer wieder seinen Glauben hervor. Auf Instagram schrieb er zu seinem Debüt: „Los tiempos de Díos son perfectos.“ Übersetzt: Gottes Zeitplan ist perfekt. „Gott ist sehr wichtig für mich. Das ist meine Basis. Alles was ich habe, habe ich von Gott“, erklärt er.

Nico Carrera nach dem Abpfiff beim Erfüllen von Autogrammwünschen. Quelle: Pat Scheidemann

Robust, dynamisch, manchmal stürmisch, fast immer mit einem Lächeln auf dem Lippen, hat Carrera in Windeseile bei Holstein Fuß gefasst. „Das ist ein Teil von mir“, sagt der Spieler über sein temperamentvolles Auftreten. „Ich komme aus Mexiko, ich habe diese Leidenschaft einfach in mir, seitdem ich ein Kind war. Das habe ich mir beibehalten. Ich bin jemand, der mit viel Emotion und Hingabe spielt.“

Mit positiver Energie ins Sechs-Punkte-Spiel in Rostock

Attribute, die in den kommenden Wochen in Kiel wichtig sein werden. Am Freitag (18.30 Uhr) steht den Störchen das Sechs-Punkte-Spiel bei Hansa Rostock bevor – tabellarisch das bislang brisanteste Duell in der Rückrunde. Gewinnt die KSV, ist das Polster zum Abstiegsrelegationsplatz 16 wieder komfortabel. Verliert die KSV, zieht Rostock vorbei, kommt der Tabellenkeller bedrohlich nahe.

Doch auch in dieser heißen Phase geht Jungprofi Carrera mit guter Laune voran. Angst? Nie ein guter Begleiter. „Es ist wichtig, mit positiver Energie an die Sache zu gehen. Ich glaube, das ist die notwendige Grundlage für eine Mannschaft“, sagt der 19-Jährige. „Nur so kannst du auch nach Niederlagen den Kopf oben behalten, weiter Gas geben, dich verbessern.“ Und zurück in die Erfolgsspur finden.