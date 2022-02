Nach Dusel-Sieg in Aue: Holsteins Weg führt nach oben

Kiel

Der Holstein-Wahnsinn in der Zweiten Liga geht weiter. Im zweiten Herzschlagfinale binnen weniger Tage sorgte Kwasi Okyere Wriedt am Freitagabend in der 90. Minute mit seinem Premierentor im KSV-Trikot für den 3:2-Erfolg bei Erzgebirge Aue. Zuvor hatte sein Team einen 2:0-Vorsprung in Überzahl verspielt. Doch dank Dusel-Sieg arbeiten sich die Kieler (31 Punkte) weiter Richtung obere Tabellenhälfte vor.

Abstiegsgefahr? Kein Thema mehr an der Förde. Auch, wenn Cheftrainer Marcel Rapp am Freitag sagte, man habe es im Klub nie zum großen Thema gemacht: Vor wenigen Monaten war es das. Weil man bis auf den Relegationsrang abgerutscht war, sich lange alarmierend uneffizient vor dem gegnerischen Tor zeigte. Beides Nöte, die verflogen sind.

Holstein Kiel zeigt sich bei Erzgebirge Aue ultra-effizient

Mit dem Sieg in Aue tastet sich die KSV an die obere Tabellenhälfte heran. Und wie beim 1:0-Nachspielzeit-Sieg gegen Düsseldorf machte Holstein auch im Erzgebirgsstadion aus wenig viel: vier Schüsse aufs Tor, drei Treffer. „Wir haben eine große Effizienz an den Tag gelegt“, stellte Rapp speziell mit Blick auf die 2:0-Führung zur Halbzeit fest. „Und hatten ein wenig Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.“ Glück und Cleverness – Holsteins treue Begleiter in der Rückrunde.

Erst rettete KSV-Torhüter Thomas Dähne gegen Dimitrij Nazarov (17.), dann gegen Prince Osei Owusu (18.). Im Gegenzug besorgte Fin Bartels mit der ersten Kieler Großchance das 1:0. Für das zweite Tor genügte eine scharfe Flanke des in Kiel immer stärker aufspielenden Rechtsverteidigers Julian Korb, die Sören Gonther im Rettungsversuch ins eigene Netz lenkte. Der dritte Sieg in Folge schien da bereits sicher.

KSV-Torjäger Benedikt Pichler in 2022 noch ohne Treffer

Nach Messeguems Roter Karte (42.) und dem Seitenwechsel setzte die KSV auf Konter, versäumte es aber, den dritten Treffer nachzulegen. Benedikt Pichlers Tor zum 3:0: wegen Abseits zurückgepfiffen. Holsteins bester Knipser (sechs Tore) wartet in 2022 und seit 302 Minuten auf einen Treffer. In Aue hatte der Österreicher erneut einen schweren Stand und war sichtlich angefressen, als er in der 69. Minute das Feld verlassen musste.

Dass für ihn Matchwinner „Otschi“ Wriedt ins Spiel kam, ist Ausdruck der Qualität, die der KSV-Kader in dieser Saisonphase auch in der Breite besitzt. Zehn Tore von Spielern nach Einwechslungen – im Ligavergleich Spitze.

Der einzige Winter-Neuzugang benötigte keine lange Anlaufphase bei den Störchen. Im dritten Kurzeinsatz das Premierentor zum 3:2 in der 90. – eine Explosion der Erleichterung. Sein Start in Kiel? „Überragend!“, schwärmte Wriedt in den Auer Katakomben. „Drei Spiele gemacht, alle gewonnen. Ich bin froh, mit meinem Tor einen Teil dazu beigetragen zu haben,“ sagte der 27-Jährige und fügte ganz bescheiden an: „Den Ball konnte ich gar nicht vorbeischießen.“

Kieler Ärger über Auer Ausgleich nach 2:0-Führung

Dass Wriedts Joker-Tor überhaupt noch als Siegtreffer herhalten musste, lag an einem zweiten Durchgang, in der Holstein die Veilchen vom Haken ließen und in der Schlussphase zweimal „stümperhaft verteidigte“ (Rapp). Nikola Trujic (79.) und Jan Hochscheidt (84.) sorgten für den kaum noch für möglich gehaltenen Doppelschlag zum Ausgleich. „Darf nicht passieren“, klang es anschließend aus mehreren Störche-Kehlen. Kann es aber, wenn man einen Wriedt hat, der richtig steht.

Der Holstein-Stürmer versuchte dem Spielverlauf Positives abzugewinnen: „Das spricht für unsere Mentalität, dass wir dann nicht aufstecken, sondern weiter nach vorne spielen und auf das Siegtor gehen.“ Und es spricht für das Selbstvertrauen, das das Team nach nun mehr 13 von 15 möglichen Zählern in der Rückrunde aufgebaut hat. Geht es nach „Otschi“ Wriedt, dürften am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC die nächsten Zähler folgen. „Endlich wieder vor Fans – das erste Mal für mich im Holstein-Stadion. Ich freue mich auf die nächsten Spiele.“

Rapp: „Dann gucken wir mal, was die Restsaison bringt“

„Wir wissen selber, dass wir einen sehr glücklichen Sieg eingefahren haben. Es gibt einiges aufzuarbeiten, gerade die zweite Halbzeit“, sagte KSV-Coach Rapp nach dem Aue-Spiel. „Dann gucken wir mal, was die Restsaison bringt.“ In dieser Form nimmt seine Mannschaft jedenfalls direkten Kurs auf die obere Tabellenhälfte.