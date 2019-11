Videobeweis: Spieler und Fans sind genervt

Wiesbaden/Kiel

Mit 6:3 hat Holstein Kiel am Sonnabend beim SV Wehen Wiesbaden drei wichtige Punkte in der Zweiten Fußball-Bundesliga eingefahren. Was bleibt drei Tage später von einem spektakulären Auswärtsauftritt der Störche? Zum einen die Erkenntnis, dass die KSV in der Lage ist, solche Sechs-Punkte-Spiele für sich zu entscheiden – noch dazu mit sehenswerten Ballstafetten im zuvor gescholtenen Offensivspiel. Zum anderen Sorge um Alexander Mühling, der gut 20 Minuten vor dem Ende umknickte und sich eine Bänderdehnung im Sprunggelenk zuzog – Einsatz in Dresden am kommenden Sonnabend fraglich. Vor allem aber: Viel Ärger und Diskussionen um den Videobeweis.

Sieben Minuten Nachspielzeit

„Es geht uns und den Spielern nicht anders als den Fans: Ein bisschen mehr Spielfluss wäre schön“, sagte Holsteins Cheftrainer Ole Werner nach der Partie, in der der Video Assistant Referee (VAR), also Videoschiedsrichter, in der ersten Halbzeit dreimal ins Spielgeschehen eingegriffen hatte. Das Problem war dabei nicht, dass die Unparteiischen um Thorben Siewer auf dem Platz und VAR Alexander Sather im Kölner Keller mit ihren Entscheidungen am Ende falsch gelegen hätten – sondern dass das Spiel jedes Mal minutenlang ruhte, ehe diese richtigen Entscheidungen gefällt wurden. „Ich spreche für jeden Fußballfan, wenn ich sage, dass es nicht tragbar ist, jedes Mal fünf Minuten auf eine Entscheidung zu warten“, sagte Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm. Sieben Minuten Nachspielzeit waren vor dem Pausenpfiff nötig. „Die Regelung, die gerade da ist, stört mehr als alles andere. Es nervt uns, es nervt das Publikum.“

Befürworten Sie den Videobeweis im Profifußball? Ja - Gerechtigkeit kennt kein Zeitlimit. Auch eine richtige Entscheidung, die länger dauert, ist besser als eine falsche. Jein - Grundsätzlich ist der Videobeweis ja gut. Aber bitte nur bei haarsträubenden Fehlentscheidungen und nicht wenn dadurch das Spiel ständig unterbrochen wird. Nein - Der Videobeweis zerstört die Emotionen. Das ist nicht mehr mein Fußball - dann lieber hier und da eine Fehlentscheidung. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Befürworten Sie den Videobeweis im Profifußball? Befürworten Sie den Videobeweis im Profifußball? So haben unsere Leser abgestimmt Ja - Gerechtigkeit kennt kein Zeitlimit. Auch eine richtige Entscheidung, die länger dauert, ist besser als eine falsche.

Jein - Grundsätzlich ist der Videobeweis ja gut. Aber bitte nur bei haarsträubenden Fehlentscheidungen und nicht wenn dadurch das Spiel ständig unterbrochen wird.

Nein - Der Videobeweis zerstört die Emotionen. Das ist nicht mehr mein Fußball - dann lieber hier und da eine Fehlentscheidung. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Das war den gut 4000 Zuschauern in Wiesbaden deutlich anzumerken. Wie schon in Dresden, als der Aufsteiger Opfer einer kuriosen Abstoß-statt-Tor-Entscheidung wurde. Und auch in Kiel beim Elfmeterpfiff gegen Ersatzspieler Michael Eberwein im Spiel gegen den VfL Bochum, das Holstein am Ende mit 2:1 gewann, schallte es „Fußball-Mafia DFB“ und „Ihr macht unseren Sport kaputt“ von den Rängen. Die Antipathie richtete sich dabei deutlich nicht gegen den Schiedsrichter und sein Team, sondern gegen die Institution VAR selbst.

"Schiedsrichter die ärmste Sau"

Für Spieler und Trainer beider Klubs ist der VAR vor allem: reformbedürftig. „Wir sollten den Schiedsrichtern auf dem Platz mehr Verantwortung geben als denen in Köln. Fehlentscheidungen sind in Ordnung und menschlich, die muss man dann so akzeptieren“, sagte Rehm. Kollege Werner meinte: „Ich sage: Lass es laufen, vertraut auf die Schiedsrichter. Denen ist gar kein Vorwurf zu machen, sie legen die Regeln am Ende nur aus und bekommen dafür die Pfiffe zu hören.“ Das sah auch Wiesbadens Stürmer Manuel Schäffler so, vor seinem Elfmetertreffer zum 1:0 durch die lange Wartezeit selbst betroffen. „Ganz ehrlich: Das ist unfassbar scheiße. Die unterhalten sich ewig, du weißt nicht, ob es den Elfmeter gibt oder nicht. Musst dich konzentrieren, dann wieder nicht mehr“, sagte der Ex-Kieler. „Und der Schiedsrichter ist die ärmste Sau auf dem Platz.“

Rehm („Ich wünsche mir eine klare Regelung“) und Werner haben eine ablehnende Meinung zum VAR in der jetzigen Form. „So wie es aktuell läuft, ist es für die Wenigsten nachvollziehbar, und ich glaube nicht, dass man damit wahnsinnig viel gewinnt“, erklärte Werner. Aber es gibt auch Befürworter. „Worüber wollen wir uns beschweren?“, fragte etwa Hamburgs Trainer Dieter Hecking laut „ Hamburger Abendblatt“, nachdem der VAR auch beim Spiel des HSV gegen Dynamo Dresden viermal teils quälend lange eingegriffen hatte. „Es wurde alles korrekt entschieden, auch wenn es knapp war. Besser geht es gar nicht. Wir haben uns für den Videobeweis im Fußball entschieden, dann muss man damit auch umgehen.“ Und auch Holsteins Sportchef Uwe Stöver brach eine Lanze für das System – mit Abstrichen: „Dass es länger gedauert hat, ist nicht so schön. Aber lieber eine saubere und korrekte Entscheidung als eine falsche."

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.