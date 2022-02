Nach Karriereende: Wie Lewis Holtby Legende und Freund Aaron Hunt adelt

Kiel

Das Karriereende des früheren HSV-Profis Aaron Hunt hat auch im Team von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel für Aufmerksamkeit gesorgt. Der 35-Jährige hatte am Dienstag nach 17 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Seine ehemaligen Mitspieler und jetzigen KSV-Profis Lewis Holtby, Fiete Arp und Ahmet Arlsan reagierten via Instagram.

Lewis Holtby über Aaron Hunt: „Mann des Nordens“

Holtby, der zwischen 2015 und 2019 in 68 Pflichtspielen gemeinsam mit Hunt für den Hamburger SV aufgelaufen war, postete im Sozialen Netzwerk am Mittwoch ein Bild mit dem Mittelfeldspieler im HSV-Trikot und schwärmte: „Legende, Zauberfuß und Freund. Was für eine Karriere.“ Zudem gab er seinem Ex-Teamkollegen den wohlklingenden Titel „Mann des Nordens“.

Nach Kiel hat Hunts Weg nie geführt, doch während seiner Profilaufbahn war er immer im Norden geblieben. Seine Karriere hatte bei Werder Bremen begonnen. 286 Pflichtspiele bestritt er für die Grün-Weißen und erzielte dabei 51 Treffer. Nach einem Jahr in Wolfsburg wechselte Hunt 2015 nach Hamburg (153 Spiele, 26 Tore), wo sein Vertrag im vergangenen Sommer nicht verlängert wurde.

Beim HSV: Hunt stieg mit Arp in die Zweite Liga ab

Im Rückblick auf seine lange Karriere im Profi-Fußball wurmt den einstigen Spielmacher, der zuletzt keinen Verein mehr gefunden hatte, vor allem der Abstieg mit dem HSV aus der Bundesliga im Jahr 2018. Das tue „heute noch weh“, räumte Hunt gegenüber der „Bild“ im Rückblick ein. „Und dass ich es mit dem Team nicht geschafft habe, in die Erste Liga zurückzukehren“, betonte der dreimalige deutsche A-Nationalspieler.

Beide Saisons erlebte er gemeinsam mit dem jetzigen KSV-Stürmer Fiete Arp, der unter Kapitän Hunt seine ersten Profiminuten sammelte und dabei offensichtlich einen bleibenden Eindruck mitnahm. „Einen glücklichen Ruhestand, Capitano“, wünschte der KSV-Stürmer Hunt auf Instagram. Auch Holstein-Mittelfeldspieler Ahmet Arslan, zwischen 2014 und 2016 beim HSV, schrieb: „Capitano, alles Gute für die Zukunft!“