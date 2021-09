Kiel

An der Zielsetzung für das Spiel beim Tabellenführer SC Paderborn am Sonnabend (13.30 Uhr) ließ Dirk Bremser keine Zweifel. Drei Punkte sollen es „natürlich sein“, betonte der 55-Jährige bei der virtuellen Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Donnerstag in seiner Funktion als Interimslösung für den am vergangenen Montag freiwillig aus dem Amt geschiedenen Ex-Chefcoach Ole Werner.

KSV-Interimscoach Dirk Bremser: „Es geht auch um den Gesamteindruck“

Zugleich appellierte der Mann mit der Erfahrung von über 700 Einsätzen als Spieler und Trainer im Profifußball an die Einstellung der Holstein-Akteure: „Jeder muss Verantwortung übernehmen, auch für sein eigenes Handeln. Wir müssen die Überzeugung haben, an unsere Qualität zu glauben. Wir müssen Lust verspüren. Es geht auch um den Gesamteindruck, den wir in Paderborn hinterlassen.“

Spätestens seit Mittwoch „sollte jeder mit der Situation umgehen, wie sie ist“, forderte Bremser unabhängig von den Turbulenzen und den persönlichen Emotionen im Fall Werner. In Form von Einzel- und Gruppengesprächen seien der Staff und er in den vergangenen Tagen bemüht gewesen, die Köpfe der Spieler frei zu bekommen und damit die Balance zwischen Lockerheit und Fokussierung zu finden.

Zweitschlechteste Defensive gastiert bei der Torfabrik der Liga

Im Vordergrund stehe „der absolute Wille, unser Tor zu verteidigen“, sagte Bremser mit Blick auf das Duell zwischen der nach Zahlen zweitschlechtesten Defensive aus Kiel (16 Gegentreffer) und der Torfabrik aus Ostwestfalen (16 Tore), die in bislang drei Versuchen vor heimischem Publikum allerdings erst einmal siegreich waren. „Beton wird aber nicht angerührt, natürlich nicht“, versicherte Bremser und verwies auf fußballerische Lösungen, die es wie schon unter Werner umzusetzen gelte.

Fragezeichen hinter Einsatz von Holsteins Lewis Holtby

Ein positiver Fakt: das zuletzt achtköpfige Störche-Lazarett hat sich gelichtet. Lediglich Marco Komenda (Mittelfußbruch), Ahmet Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss) und Holmbert Aron Fridjonsson (Innenbandteilanriss im rechten Knie) fallen definitiv aus. Ein Fragezeichen steht derweil noch hinter dem Einsatz von Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby. Der 31-Jährige war nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel zu Wochenbeginn wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, zeigte am Donnerstag aber eine Belastungsreaktion.

Um in dieser nicht nur sportlich angespannten Lage (fünf Punkte in sieben Spielen) auch in Paderborn bestehen zu können, warb der etatmäßige Assistenz-Coach für den kollektiven Schulterschluss. „Sehr, sehr hilfreich wäre gerade jetzt die Unterstützung unserer Fans“, sagte Bremser in der Hoffnung auf zahlreiche Schlachtenbummler.