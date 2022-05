Kiel

Es ist der letzte Aufgalopp für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, bevor es in die Sommerpause geht. Am Sonntag (15.30 Uhr, Live-Ticker auf KN-online) treten die Störche zum letzten Saisonspiel beim SV Sandhausen an. Die Mission ist klar: Die Störche wollen im finalen Spiel Platz neun in der Tabelle sichern.

Trainer Marcel Rapp freut sich, im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg, gleich über zwei Rückkehrer. Neben Stürmer Fiete Arp, der zuletzt mit einer Hüftprellung fehlte, ist auch Ahmet Arslan wieder dabei. „Er ist wieder vollumfänglich im Training und eine Alternative für das Spiel in Sandhausen“, sagte Rapp am Freitag. Nicht spielen wird hingegen Lewis Holtby. Der Mittelfeldstratege holte sich gegen den FCN die fünfte Gelbe Karte ab und ist somit in Sandhausen gesperrt.

Holstein Kiel reist noch gemeinsam zurück

Trotz des bereits gesicherten Klassenerhalts will Rapp die Spannung weiter hochhalten. „Wir sind Sportler und wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist auch eine Sache der Haltung. Wir haben unseren Job erledigt, aber wir stellen den Spieltrieb nicht ein. Wir wollen jeden Tag das Maximale aus uns herausholen“, erklärte der KSV-Coach.

Lesen Sie auch Formanstieg bei Steven Skrzybski weckt Hoffnungen

Und auch danach geht’s noch nicht sofort in die Sommerpause. Nach dem Spiel reist die Mannschaft erst einmal wieder geschlossen nach Kiel zurück. Direkt soll kein Spieler in den Urlaub aufbrechen. Am Montag steht noch ein gemeinsames Frühstück sowie einige Testungen an. Erst danach bekommt das Team frei. „Ich könnte mit dem Fahrrad nach Hause fahren“, scherzte Rapp, dessen Familie aus dem Süden der Republik stammt.

„Aber wir reisen gemeinsam zurück. Wir fahren dahin, wollen seriös spielen und ab Montag, 12 Uhr, geht es dann in den Urlaub. Das ist auch besser, als wenn jeder mit seinem Koffer nach Sandhausen fährt“, so Rapp.

Von Niklas Heiden