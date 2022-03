Nach Test-Absage: So ist die Personallage bei Holstein Kiel zum Wochenstart

Kiel

Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. So besagt es eine Sentenz, die landläufig Lukas Podolski zugeschrieben wird. Soll witzig sein, ist aber grundfalsch. Nicht nur, weil der alberne Aphorismus in Wahrheit von Jan Böhmermann stammt. Sondern auch, weil im Fußball sehr wohl – so scheint es zumindest dieser Tage bei Holstein Kiel – gewürfelt wird. Die personelle Lage bei den Störchen vor dem Zweitliga-Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 (Sbd., 13.30 Uhr) fiel zuletzt fast schon unter den Glücksspielstaatsvertrag.

Immer wieder Ausfälle, Unwägbarkeiten. Ende der vergangenen Woche war die 16 die kritische Kieler Augenzahl. So viele Profis standen zeitweise nicht zur Verfügung, fehlten erkrankt, verletzt oder konnten lediglich individuell trainieren. Das für Freitagnachmittag geplante Testspiel gegen Silkeborg IF: abgesagt. Dass auch der kommende Gegner aus Hessen seinen Testkick gegen Mainz 05 wegen eines Corona-Ausbruchs im Mannschaftsumfeld – die Rede ist von mindestens zehn Fällen – canceln musste, macht die Sache nur bedingt besser für die KSV. Eine Vorbereitung wie ein großes Fragezeichen.

Bartels zurück nach Corona, Mühling nach Infekt

Die Würfel, sie klackern laut und heftig auf beiden Seiten. Die Kieler Croupiers um Trainer Marcel Rapp versuchen zumindest alles, um den Zufall zu ihren Gunsten zu minimieren. Die medizinische Abteilung arbeitet auf Hochtouren. Und: Es gibt zum Wochenstart immerhin einige Lichtblicke. Am Montag beim ersten Training in Vorbereitung auf Darmstadt reduzierte sich die Anzahl der nicht einsatzfähigen Profis auf „nur“ noch acht.

Neben Noah Awuku (Reha nach Kreuzbandriss), Mikkel Kirkeskov (Achillessehnenprobleme), Joshua Mees (muskuläre Probleme), Finn Porath (Syndesmoseriss), Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Marcel Benger (Rückenbeschwerden) muss Holstein aktuell noch auf Philipp Sander und Johannes van den Bergh nach Corona-Infektion verzichten. Fin Bartels ist nach Covid-19 zurück an Bord, Simon Lorenz und Alexander Mühling nach überstandenem Infekt ebenso. Die luftigen Reihen schließen sich allmählich wieder in Projensdorf.

Auf einen wird Holstein Kiel aber noch mindestens bis Mittwoch verzichten müssen, allerdings aus erfreulichen Gründen: „Otschi“ Wriedt spielt am Dienstagabend (19 Uhr) mit der ghanaischen Nationalmannschaft im Pla-yoff-Rückspiel in Nigeria um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Beim 0:0 im Hinspiel feierte Wriedt sein Comeback für die „Black Stars“. Gut möglich, dass er mit dem WM-Ticket an die Förde zurückkommt. Im besten Falle auch noch fit. Sein Klub kann’s gut gebrauchen.