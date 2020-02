Entwarnung bei Jae-Sung Lee

Kiel

Wie der Verein mitteilte, hat sich Jae-Sung Lee eine starke Prellung am Knöchel zugezogen. Am Knochen oder am Bandapparat ist demnach nichts kaputt. Am Donnerstag konnte der 27-Jährige schon wieder ein individuelles Programm auf dem Rad abspulen.

Ob es bis zum Zweitliga-Nordduell am Montagabend bei Hannover 96 reicht, ist allerdings ungewiss. Nach Klub-Angaben entscheidet sich ein mögliches Mitwirken des Südkoreaners in den kommenden Tagen.

Lee war am Mittwoch im Training umgeknickt und musste minutenlang auf dem Platz behandelt werden. Mit einer Bandage am rechten Knöchel ging es umgehend zum Arzt. Einen Tag später nun die leichte Entwarnung.

