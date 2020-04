KSV hofft auf Fans und Geisterspiele

Kiel

Es hatte sich bereits einen Monat lang abgezeichnet, seit vorgestern ist es Gewissheit. Durch das von der Bundesregierung beschlossene Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August ist klar: Zumindest in dieser Saison wird keine Partie der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga mehr vor Zuschauern ausgetragen werden. Ob die durch die Corona-Pandemie unterbrochene aktuelle Spielzeit mit Geisterspielen, also mit Partien ohne Zuschauer im Stadion, beendet werden kann, entscheidet die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) im Rahmen ihrer Versammlung am kommenden Donnerstag, den 23. April.

Dauerkartenbesitzer haben ein Anrecht auf Teilerstattung

Für die Fans bleiben die Stadiontore aber in jedem Fall verschlossen. Und auch viele Anhänger des Zweitligisten Holstein Kiel fragen sich nun, was mit bereits gekauften Eintrittskarten für die Heimspiele im Holstein-Stadion gegen den VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld, Wehen Wiesbaden, Dynamo Dresden und den 1. FC Nürnberg passiert. „Besitzer einer Einzelkarte können eine Erstattung des Preises verlangen, Dauerkartenbesitzer eine Teilerstattung“, sagt Sportrechts-Experte Thomas Summerer. „Allerdings plant die Bundesregierung zum Schutz der Vereine gerade ein Gesetz, wonach anstatt einer Erstattung vorläufig nur ein Gutschein verlangt werden kann.“

Die KSV plant offenbar anders. „Wer sein Geld erstattet haben möchte, wird es selbstverständlich erstattet bekommen“, kündigte Wolfgang Schwenke, kaufmännischer Geschäftsführer der KSV, unlängst an. Die Störche wollen zunächst die formelle Entscheidung der DFL abwarten, ob die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden sollen. „Auf diesen Tag sind wir vorbereitet“, versichert KSV-Pressesprecher Wolf Paarmann. „Die Fans werden anschließend die Möglichkeit haben, sich das Geld für die Tickets erstatten zu lassen, oder die Summe – oder einen Teil davon – dem Verein zu spenden.“ Alle Ticketinhaber, auch von Auswärtsspielen, will der Klub detailliert über das Verfahren informieren. Grundsätzlich gelte, dass das Ticket auf dem Weg erstattet wird, auf dem es erworben wurde – in der Vorverkaufsstelle, im Fanshop oder online.

Ausschluss von Zuschauern kostet Holstein Kiel bis zu einer Million Euro

So oder so kostet der Ausschluss von Zuschauern Holstein Kiel viel Geld. Für jedes ausfallende Heimspiel vor Zuschauern kalkuliert Schwenke mit einem Verlust in Höhe von 150.000 bis 200.000 Euro aus ausbleibenden Ticketing-, Merchandising-, Hospitality- und Sponsoren-Einnahmen. Macht bei fünf Partien bis zu einer Million Euro Verlust.

Noch teurer würde der KSV aber ein Abbruch der Saison zu stehen kommen. Die vierte und letzte Rate der insgesamt 304 Millionen Euro an Medienerlösen steht weiter aus. Für Holstein sieht die vierte Tranche rund 2,7 Millionen Euro vor. Dieser Betrag fließt freilich nur dann, wenn die Medienanstalten etwas zu übertragen haben, also die letzten Spieltage stattfinden. Umso überlebenswichtiger für viele Klubs, dass es weitergeht. Im Gegensatz zu manch anderem Verein sei die finanzielle Lage bei Holstein noch recht stabil, dank der eingeführten Kurzarbeit der Geschäftsstellenmitarbeiter, Gehaltsverzicht bei Profis und Funktionsträgern sowie dem Entgegenkommen von Fans und Sponsoren. „Diesen Zustand können wir aber nicht ewig halten“, mahnte Schwenke vor einer Woche, „so dass wir letztendlich auch auf die TV-Einnahmen angewiesen sind.“

Sportrechts-Experte: Saison kann über 30. Juni hinaus verlängert werden

Für Sportrechtler Summerer müsse zur Abwendungen von Insolvenzen im Profifußball – falls nötig – sogar eine Verlängerung der Saison erwogen werden. „Der DFB hat zugunsten größtmöglicher Flexibilität die Spielordnung geändert, so dass die Saison über den 30. Juni hinaus fortgesetzt und das neue Spieljahr 2020/21 zu einem späteren Zeitpunkt begonnen werden kann“, sagt Summerer und beantwortet auch gleich die Frage nach den Spielerverträgen, die nur bis Ende Juni gelten – bei Holstein Kiel würde dies die auslaufenden Verträge von Domnik Schmidt, Johannes van den Bergh, Salih Özcan, Young-Jae Seo, Darko Todorovic, Emmanuel Iyoha und Salim Khelifi betreffen. Summerer: „Da die Corona-Pandemie zu einer Störung der Geschäftsgrundlage geführt hat, können die Spielerverträge angepasst, also entsprechend verlängert werden.“

Doch dazu muss es nicht kommen. Aus der Bundesliga heißt es, man habe „hoffnungsvolle Signale“ für eine Saisonfortsetzung unter peniblen Vorkehrungen empfangen. Was zur Aussage passt, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) gestern tätigte: „Wir werden in den nächsten Wochen gemeinschaftlich diskutieren, ob Geisterspiele möglich sind. Ich halte das aber für denkbar. Es ist ja eine Berufsausübung.“ Damit könnte es am 9. oder 16. Mai losgehen; mittels englischer Woche wäre ein Saisonende vor dem 30. Juni noch zu schaffen. Bei den Partien sollen sich nur 126 Menschen im Innenraum und nur 113 auf den Rängen aufhalten. Bis auf die Spieler tragen die allermeisten dann auch Mundschutz. Die benötigten 20.000 Coronatests würden vom Profifußball selbst bezahlt – und die über zwei Monate verteilte Zahl erscheint akzeptabel, wenn deutschlandweit dann eine Testkapazität von mehr als 500.000 pro Woche zur Verfügung steht.

