Sein Transfer vom VfB Lübeck zu Holstein Kiel wurde von Störgeräuschen begleitet. Nach Ultra-Kritik und Video-Wirbel geht es für Ahmet Arslan jetzt aber an die Arbeit. Bei der KSV fühlt er sich wohl - und will trotz des großen Sprungs aus der Regionalliga in die Zweite Liga möglichst viel spielen.