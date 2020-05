Jetzt kommt Holsteins wahrer Härtetest

Kiel

Das mit dem Abstand haben sie schon ganz gut verinnerlicht. Zweimal hat Holstein Kiel am Sonnabend beim 2:2 bei Jahn Regensburg getroffen. Und zweimal hielt sich der Fußball-Zweitligist an die Jubel-Etikette. Faust auf Faust, keine distanzlosen Grenzüberschreitungen wie bei Hertha BSC, deren Profis sich beim 3:0 in Hoffenheim in die Arme fielen, als sei Corona ein Fremdwort. Sie können es also. Aber jetzt kommt die wahre Bewährungsprobe. Der Alltag.

Denn mit der Rückkehr aus Bayern haben die Störche ein Stück ihrer Freiheit zurückgewonnen. Die einwöchige Quarantäne, die die Mannschaft abgeschottet von der Außenwelt im Kieler Hotel Birke verbracht hatte, ist vorbei. Und mit der Beendigung des ersten Spieltags, im gleißenden Scheinwerferlicht der kritischen Öffentlichkeit, sind Spieler, Trainer und Funktionsteam in ihr gewohntes Umfeld zurückgekehrt. Bis zum Ende der Saison werden sie dort bleiben. Statt Quarantäne heißt es nun: Eigenverantwortung.

Anzeige

Holstein hat dafür unter Federführung von Teammanager Jan Uphues einen Leitfaden für die Mannschaft erstellt, der sich an den Empfehlungen des Konzepts der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) orientiert. Das beinhaltet „für die häusliche private Hygiene im Alltag“ eine dreiseitige Batterie an Vorgaben. Eine Auswahl: Die Spieler sollen zu Hause ihre Kontakte zur Außenwelt minimieren, keinen Besuch empfangen, nicht privat mit Bus und Bahn fahren, Kleidung, Bettwäsche und Handtücher regelmäßig reinigen, gemeinsam genutzte Räume gut lüften – und Buch führen über die Personen, zu denen sie Kontakt haben.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Holsteins Kräfteverschleiß mit Ansage bei der Geisterspiel-Premiere

Trotzdem bleibt ein Infektionsrisiko. Einige Kieler Profis leben allein, andere aber haben Frau und Kinder im Haus. Auch sie müssen sich im Privatleben zurücknehmen und können sich – freiwillig – einer Corona-Testreihe unterziehen. Kontrollieren kann der Klub aber weder sie noch die Spieler selbst. „Wir können natürlich nicht jedem Spieler einen Betreuer zur Seite stellen, aber da vertrauen wir auf ihre Eigenverantwortung“, sagt Teammanager Uphues. „Dafür hören wir hier und da mal in die Gruppe rein und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung.“ Und das Feedback stimmt zuversichtlich. Die Mannschaft ist sensibilisiert. Vielleicht auch, weil man schon die Erfahrung der zweiwöchigen häuslichen Isolation nach dem Corona-Befund bei Stefan Thesker im März gemacht hat.

Es kann funktionieren. Garantien gibt es aber keine. „Wenn die Spieler jetzt wieder Kontakt zu Außenstehenden und Familienangehörigen haben, dann steigt die Gefahr, dass eine Infektion in die Mannschaft hineingetragen wird“, erklärte der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit am Montagabend bei „ ARD Extra“. Die Spieler müssten, so Schmidt-Chanasit, täglich getestet werden und über Wochen in Quarantäne leben. „Das wären Bedingungen, die ein normalen Spielbetrieb zulassen. Dann hätte man diese Alibi-Maßnahmen gar nicht nötig.“

Infektions- und private Freiheit müssen vereint werden

Aber die Liga hat den anderen Weg gewählt. Mit Unterstützung der Politik – die diese dem Profifußball aber auch jederzeit wieder entziehen kann. Spieler, Trainer und Betreuer müssen sich schon aus Eigeninteresse an die Empfehlungen halten, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Weitere Fälle wie den des Zweitligisten Dynamo Dresden, dessen Mannschaft sich nach mehreren Corona-Fällen in Quarantäne befindet, kann sich das Geschäft nicht leisten. Auch individuelle Fehltritte wie den von Augsburg-Trainer Heiko Herrlich nicht.

Die KSV ist diesbezüglich weiterhin „sauber“. Mannschaft und Staff gehen offenbar seriös mit ihrer Verantwortung um. Die zweimal pro Woche auf dem Klubgelände durchgeführten Corona-Tests bescheinigen den Störchen Infektionsfreiheit. Nun kommt die private Freiheit hinzu. Beide Freiheiten müssen sich nicht ausschließen. Doch es bleibt für Holstein, die Liga und die DFL ein wochenlanger Ritt auf der Rasierklinge.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.