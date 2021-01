Kiel

Die Störche nehmen Kurs auf Darmstadt 98. Am Sonntag (13.30 Uhr, KN-Liveticker) gastiert Holstein Kiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei den Hessen am Böllenfalltor. Die Mission: Nach drei sieglosen Spielen in Folge – unterbrochen vom Sensations-Erfolg im DFB-Pokal gegen den FC Bayern – will die KSV endlich wieder ihre PS auf die Straße brennen, vom letzten Spiel der Hinrunde Punkte mit ins Storchennest bringen.

In dem befinden sich mittlerweile nur noch 25 Profis. Die Reihen im Kader haben sich ein wenig gelichtet. Angreifer Lion Lauberbach wurde schon vor dem Jahreswechsel in die Dritte Liga zu Hansa Rostock verliehen. Am vergangenen Donnerstag wurde die Halbjahres-Leihe von Außenstürmer Makana Baku in die erste polnische Liga zu Warta Posen finalisiert. Am Montag, einen Tag nach dem 2:3 gegen den Karlsruher SC, dann Leihgeschäft Nummer drei: Flügelstürmer David Atanga soll in der Rückrunde beim österreichischen Bundesligisten FC Admira Wacker Mödling wieder in die Spur finden.

Anzeige

Die KSV hat mit dem Trio eine komplette Sturmreihe abgegeben, mit Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov indes bislang nur einen Spieler verpflichtet. Macht ein Kader-Saldo von Minus zwei. Passiert da nun also noch was bis zum Transferschluss am 1. Februar? Möglich – aber eben auch längst nicht gewiss.

Sehen Sie auch:Folge 16 von " Holstein eins zu eins": Bayern, Bayern, Bayern - und Transfers

„Wir diskutieren und bewerten die Personallage intern kontinuierlich. Und wir haben auch schon gesagt, dass wir, wenn sich auf der Abgangsseite noch etwas tut, auch über mögliche Zugänge sprechen. Wir sondieren den Markt“, sagt Stöver auf Anfrage von KN-online. Man sei sich intern aber aber „einig, dass wir nur tätig werden, wenn wir alle überzeugt von einem Transfer sind und davon ausgehen, dass dieser uns hilft und weiterbringt“, so Stöver.

Zwar haben die Kieler Kaderplaner mit Lauberbach, Baku und Atanga gleich drei Spieler bei anderen Klubs geparkt, sich damit aber nur quantitativ verschlankt, nicht unbedingt qualitativ. Denn sportlich hat das offensive Dreigestirn in der Hinrunde kaum eine Rolle gespielt: Lauberbach durfte in der ersten Pokalrunde immerhin eine halbe Stunde ran, kam in der Liga aber nur zu drei Kurzeinsätzen, konnte dabei nicht für sich werben. Atanga spielte keine einzige Minute, stand insgesamt nur viermal im Spieltagskader. Und Baku? Schaffte nicht einmal das, gehörte nie dem Aufgebot an.

Lesen Sie auch:Standard-Gegentore gegen den KSC - Die Unruhe der Störche beim ruhenden Ball

Effektiv hat sich die KSV mit ihren Ausleihen also nichts genommen. Man hätte daher, so KSV-Sportchef Uwe Stöver, „auch keine Bauchschmerzen, mit dem jetzigen Kader den Rest der Saison zu bestreiten“. Gleichwohl gibt es noch vereinzelt Baustellen für die Verantwortlichen, die Stand heute hinter dem Hamburger SV und der SpVgg Greuther Fürth (je 24 Spieler) den drittkleinsten Kader der Liga beisammen haben.

Mit Benjamin Girth und Janni Serra etwa, der den Klub spätestens im Sommer verlassen wird, hat Holstein nur noch zwei echte Stürmer im Team. Girths letzter Startelf-Einsatz für die KSV liegt mehr als zwei Jahre zurück (Oktober 2018). Auf Sicht muss ohnehin ein neuer Angreifer her. Ein Vorgriff auf die kommende Saison könnte also durchaus sinnvoll sein.

Und dann ist da noch die Sechs, und mit ihr eine der wichtigsten Positionen im modernen Fußball. Kilometerfresser Jonas Meffert hat in dieser Saison schon 1611 Spielminuten in den Knochen. Zeit zum Verschnaufen gibt es für Meffert kaum, denn es fehlt eine richtige Alternative. Aleksandar Ignjovski ist ein anderer Spielertyp, eher Kämpfer denn Stratege im defensiven Mittelfeld – und im Moment ohnehin verletzt. Hier könnten schnell jene Bauchschmerzen auftreten, von denen Uwe Stöver aktuell noch sagt, sie nicht zu haben.