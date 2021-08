Kiel

Am Ende zeigte sogar eine herbe Klatsche der Konkurrenz das ganze Dilemma bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Aufsteiger FC Ingolstadt kassierte am Sonntag bei Darmstadt 98 eine herbe 1:6-Klatsche – bleibt aber beim Torverhältnis von 2:11 wegen der erzielten Tore Tabellenvorletzter. Beim Kieler Schlusslicht steht weiter vorn die Null, nachdem die KSV auch im dritten Spiel ein 0:3 kassierte. Die Pleite gegen den neuen Tabellenführer Jahn Regensburg am Sonnabend machte auf erschreckende Art und Weise deutlich: Im Storchennest muss etwas passieren. In dieser Verfassung ist Holstein nicht zweitligatauglich.

Das gilt auch in Sachen Personal. KSV-Sportchef Stöver sagt am Tag nach der nächsten bitteren Enttäuschung zwar: „Wir vertrauen den Spielern, die da sind.“ Der 54-Jährige ergänzt aber: „Wir haben immer gesagt, dass wir den Markt im Auge haben, um möglicherweise aktiv werden zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unser Ansatz, etwas zu tun – aber es muss passen, einen sportlichen Mehrwert bieten und auch ins Kaderbudget passen.“ Man darf das als Fingerzeig deuten, dass es im Laufe des Monats noch mindestens einen Kieler Neuzugang geben wird. Konkretere Aussagen dürften sich aus Sicht des Geschäftsführers schon aus verhandlungstaktischen Gründen verbieten.

Leihmarkt ist für Holstein attraktiv

Zwei Wochen noch ist das Transferfenster geöffnet, und ab jetzt, nach dem ersten Bundesligaspieltag wird vor allem der Leihmarkt interessant. Bei den Erstligisten hat sich mittlerweile herauskristallisiert, welche Spieler in der anstehenden Spielzeit weniger Einsatzchancen haben. Für die Zweitligisten bedeutet das: Die zeitweise Verpflichtung junger, für das Unterhaus tauglicher Spieler ist für vergleichsweise überschaubaren finanziellen Einsatz möglich, da den Bundesligisten sowohl daran gelegen ist, ihren Talenten Spielpraxis auf hohem Niveau zu bieten als auch zumindest Teile von Gehältern einzusparen, die vom aufnehmenden Verein gezahlt werden.

Und doch ist es mit einem weiteren Neuzugang natürlich nicht getan. „Es kann nicht unsere Lösung sein, einen Transfer zu tätigen, und dann ist alles gut“, sagt Stöver. „Es geht darum, gemeinschaftlich die Dinge anzugehen.“ Und trotz ernüchternder Auftritte den Fokus, die Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren. „Mir macht Hoffnung, dass wir alle in der Lage sind, uns auf ein höheres Niveau zu bringen. Alle haben bereits deutlich höheres Niveau gezeigt, bei uns und bei anderen Vereinen“, erklärt Stöver. „Aber dafür müssen wir alle schonungslos auf uns schauen. Es braucht viel Arbeit, Selbsterkenntnis und die Bereitschaft, sich den Dingen zu stellen.“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Stand der Dinge lautet: Drei Spiele, null Punkte, 0:9 Tore. Holstein ist nach den hochkarätigen Abgängen mit den Neuzugängen nicht in der Lage, eine schlagkräftige Truppe auf die Koppel zu schicken. „Aktuell sind wir in einer Verfassung, in der es schwer wird, zu punkten“, erklärte ein nach Schlusspfiff niedergeschlagen wie nie zuvor wirkender Cheftrainer Ole Werner. Vorher hatten stabile Regensburger nicht einmal einen Sahnetag gebraucht, um die Kieler Schwächen gnadenlos auszunutzen.

Lesen Sie auch: Nachspielzeit – so spielt ein Absteiger

Beim 0:1 begann die Fehlerkette bei Steven Skrzybski, der sich im Zweikampf an der Mittellinie wie ein Amateur austanzen ließ. Bei der folgenden Kombination über die Stationen Jan-Niklas Beste und Sarpreet Singh standen KSV-Kapitän Hauke Wahl und Co. nur Spalier und hatten ihren Deckungsverbund auch noch weit geöffnet, so dass Ex-Kieler Besuschkow am Ende aus elf Metern keine Mühe hatte (20.). Das 0:2 entsprang – wie zuvor schon zweimal beim 0:3 gegen Schalke – einem ruhenden Ball. Ecke Singh, Kopfball-Bogenlampe Gimber (40.) aus gut zwölf Metern. Erneut mangelte es den Störchen an ligatauglicher Zuordnung im eigenen Strafraum. Und vor dem 0:3 hatte Reese vorbildlich nach hinten gearbeitet, den Ball erobert, um ihn dann zwischen Strafraum und Seitenauslinie in einer Mischung aus Selbstüberschätzung und Fahrlässigkeit Konrad Faber in die Beine zu spielen. Dessen Querpass vollendete Gimber (58.) aus zwölf Metern.

Und nach vorn waren die ersten Minuten jeder Halbzeit zwar ordentlich, hätten Fabian Reese per Kopfball (6./an die Latte) und Philipp Sander aus kurzer Distanz (47./pariert von Jahn-Keeper Alexander Meyer) bei etwas mehr Spielglück für andere Verhältnisse sorgen können. Doch dieses Spielglück muss man sich erarbeiten. Und dafür brachten die Störche einmal mehr viel zu wenig auf den Rasen.

Werner: „Müssen mit der Mannschaft ins Gespräch gehen“

Die Gründe „liegen im technisch-taktischen Bereich“, sagte Werner, erklärte aber auch: „Wir müssen uns auch hinterfragen, warum wir es nicht schaffen, nach Rückschlägen zurückzukommen. Da werden wir mit der Mannschaft ins Gespräch gehen müssen.“ Denn: „Wir haben auch Nachholbedarf im Bereich Kommunikation und im Bereich, Verantwortung zu übernehmen auf dem Platz“, so Werner.

In dieselbe Kerbe schlug auch Sportchef Stöver am Sonntag. „Es ist ein breites Spektrum, das wir verbessern müssen. Das sind nicht nur fußballspezifische Dinge, es geht auch darum, sich gegen Widerstände zu wehren, die Bereitschaft zu haben, Dinge anzugehen, wieder ein Stück zusammenzurücken“, erklärte er und stellte klar: „So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Wir sind aktuell nicht auf dem Niveau, das wir brauchen – das gilt für jeden Einzelnen genau so wie für alle gemeinschaftlich.“