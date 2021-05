Kiel

Noch weit nach dem Abpfiff schlichen die Spieler über den Rasen des Holstein-Stadions, blickten leer in die Ferne. Mancher saß am Boden, die Augen schwer gezeichnet von Tränen und Trauer. Das bittere Ende einer langen Saison, das 1:5 im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln, es hatte Spuren hinterlassen.

Irgendwann verschwanden aber auch die letzten Profis von Holstein Kiel in den Katakomben, machten sich wenig später mit ihren Privatwagen auf den Weg nach Hause. Und damit in den Urlaub. Aus dem werden einige nicht zur KSV zurückkehren.

Jae-Sung Lee und Jannik Dehm gehen ablösefrei

Seit Sonntag ist klar, dass Jae-Sung Lee die Störche verlässt. Der Südkoreaner wurde in seinen drei Jahren bei Holstein Kiel zum Publikumsliebling und zu einer der ganz großen Attraktionen der Liga. Ein WM-Teilnehmer, einer, der seine besten Karrierejahre bei einem Zweitligisten aus der Peripherie der Republik verbracht hat - ein Glücksgriff. Nun ist Schluss.

Und nicht nur bei ihm: Auch Jannik Dehm wird gehen, wie seit Sonntag klar ist. Zusammen mit dem nach Bielefeld abwandernden Angreifer Janni Serra bilden sie ein Trio, das 2018 zur KSV gekommen war, das über Jahre zur Konstante geworden war - und das nun ablösefrei weiterzieht. Zudem kehrt Niklas Hauptmann zu seinem Stammverein 1. FC Köln zurück. Auch die Verträge von Benjamin Girth und Torwart Dominik Reimann laufen aus.

Ole Werner will offenbar eine Perspektive aufgezeigt bekommen

Die Mannschaft nimmt ein neues Gesicht an. Wie es letztendlich aussehen wird, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Bislang hat Holstein Kiel nur Marcel Benger von der zweiten Mannschaft Borussia Mönchengladbachs unter Vertrag genommen. Jetzt, wo die Ligazugehörigkeit geklärt ist, dürften zeitnah weitere Deals finalisiert werden.

Stellt sich nur die Frage, wer die Störche in der Saison 2021/22 dann trainieren soll. Ole Werner äußerte sich am Sonnabend verhalten zu seiner Zukunft. Ob er möglicherweise ein Jahr vor Vertragsende gehen wird - Werder Bremen soll Interesse haben -, hängt vom Verlauf der Gespräche in den kommenden Tagen ab. Werner will offenbar erst einmal eine sportliche Perspektive aufgezeigt bekommen.

Trainingsstart in der Woche ab dem 21. Juni

Zumindest für den Trainingsauftakt gibt es eine Perspektive: In der Woche ab dem 21. Juni geht es für Holstein Kiel in die Vorbereitung auf die neue Saison. Die beginnt am Freitag, den 23. Juli - und damit satte drei Wochen vor der neuen Erstliga-Spielzeit (13. August). Die Pause ist kurz. Und die Liste der Aufgaben ist lang.