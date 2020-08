Kiel

Der 21-Jährige, eigentlich bis 2021 gebunden, war schon in der vergangenen Woche vom Training freigestellt, um Gespräche mit anderen Vereinen zu führen. Am Montag nun die Vollzugsmeldung: Tobias Fleckstein wechselt zum MSV Duisburg, unterschreibt beim Drittligisten einen Zweijahresvertrag.

"Aufgrund der großen Konkurrenz in der Defensive hätten wir Tobias Fleckstein keine Einsatzzeiten in der Zweiten Liga zusichern können", sagte Holsteins Sportdirektor Uwe Stöver. "Daher haben wir seinem Wunsch entsprochen und ihm die Freigabe für einen Wechsel nach Duisburg erteilt."

Fleckstein wird Mannschaftskollege von Schmidt

Fleckstein war 2018 aus der U19 von Schalke 04 an die Förde gekommen, konnte in der Profimannschaft aber nicht Fuß fassen. Bis auf einige Kadernominierungen in der vergangenen Saison spielte er beim Zweitligisten keine Rolle. Für einen Pflichtspieleinsatz reichte es nicht. Dafür stehen 45 Spiele für Holsteins U23 zu Buche.

In Duisburg wird Fleckstein Mannschaftskollege von Dominik Schmidt. Der 33-Jährige hatte im Sommer nach fünf Jahren bei der KSV keinen neuen Vertrag erhalten und schloss sich den Duisburgern an, die mit dem Routinier die von Marvin Compper hinterlassene Lücke füllen wollen.

