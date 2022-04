Günter Lankeit ebnete Holstein Kiel den Weg zum Sieg in einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte – am 24. Juni 1961 im Endspiel um die Deutsche Amateurmeisterschaft vor bis zu 80 000 Zuschauern im Niedersachsenstadion in Hannover. Am 15. März ist Lankeit in Kiel-Pries verstorben.