Es gibt Begriffe, mit denen man in der Sportberichterstattung sparsam umgehen sollte. Sonst blähen sie sich zur inhaltsleeren Worthülse auf. „Geschichtsträchtig“ ist so ein Fall, „Sensation“ ebenso. Aber nun ja, Holstein Kiels 3:2 nach 0:2 bei Werder Bremen ist genau das: geschichtsträchtig, sensationell. Der Klassenerhalt in der Zweiten Fußball-Bundesliga ist geschafft. Mit einem Sieg gegen jede Logik.

Hier der Tabellenführer, der mit Ex-Störche-Coach Ole Werner nach dem Ticket für die sofortige Bundesliga-Rückkehr greift. Da die KSV, die komplizierte Wochen und Monate hinter sich hat, ohne zehn verletzte oder erkrankte Profis nach Bremen gereist ist. Holstein Kiel in der Höhle des Löwen, im mit 42 100 Zuschauern ausverkauften Weserstadion. Und am Ende feiert der Underdog, gewinnt wie in der Hinrunde gegen den SVW. Das hätte einem jemand mal vor einigen Jahren erzählen sollen.

Die KSV musste leiden – und war dazu bereit

Dieser Sieg, er steht emblematisch. Für eine Spielzeit der Widersprüche, der Widerstände, die es zu überwinden galt. Holstein begann ordentlich – und fing sich doch zwei schnelle Gegentore. Feierabend? Nein, die KSV vertraute auf ihren Plan, spiegelte den Gegner, versuchte die Zuwegung durchs Zentrum zu blockieren, die Flügelspieler zu binden. Das gelang gegen individuell überlegene Bremer nicht immer. Aber dann: der Anschlusstreffer. Und dann diese verrückte zweite Hälfte.

Zwei frühe Chancen für Holstein – und ab da nur noch Werder. Die KSV musste leiden, die Bremer drückten wie irre, wollten das 3:1 um jeden Preis. Das wurde eine teure Rechnung, denn Holstein bekam Räume. Und nutzte sie auf unfassbar eiskalte Art und Weise. 2:2, 3:2. Das hätte einem mal jemand erzählen sollen.

Ein Sieg wie ein Urknall. Die Störche katapultieren sich mit einer Gefühlsexplosion in die Zweitliga-Saison 2022/23. Egal, was in dieser schwierigen Spielzeit so passiert ist: Dieser Abend unter Bremer Flutlicht am 29. April 2022 wird bleiben. Stilvoller kann man den Klassenerhalt nicht schaffen. Geschichtsträchtig. Sensationell. Bei allen Grenzerfahrungen, allen Enttäuschungen dieses Spieljahres: Darauf darf man stolz sein.