Aue

Fußball macht betroffen. Fußball macht glücksbesoffen. Da führst du zur Halbzeit 2:0, bist in Überzahl, hast alles im Griff, spielst das Ding scheinbar abgezockt runter. Dann stellst du dir gegen einen mausetoten Gegner beide Beine, schlingerst beim Stand von 2:2 dem totalen Schiffbruch entgegen – und gewinnst doch noch durch ein Jokertor in der 90. Minute. Holstein Kiel schlägt Erzgebirge Aue mit 3:2. Verrückt, verdient. Vor allem aber: lehrreich.

Denn im Idealfall werden die Störche in der Rückbetrachtung aus diesen 90 Minuten vom Freitagabend viel mitnehmen können. Nicht nur die drei Zähler, die sie auf starke 31 Punkte hieven, die sie mit nun 13 von 15 möglichen Zählern in der Rückrunde zum Team der Stunde neben der Siegmaschine Werder Bremen machen. Sie werden auch wichtige Erkenntnisse daraus ziehen können. Und so vielleicht zu einer noch besseren Mannschaft werden.

Das 2:2 durch Hochscheidt fiel fast mit Ansage

Die Lehre, grob runtergebrochen: Du darfst in dieser Liga nie nachlassen. In den beiden Szenen, in denen Holstein Kiel nicht aufmerksam genug war, nicht geordnet, nicht wach in den direkten Duellen, da war Aue da, mögen die Sachsen vorher auch noch so harmlos gewesen sein. Dem 2:1 ging eine Flanke voraus, die man vielleicht schon hätte verhindern können. Vor allem aber passten Zweikampfführung und Staffelung im Strafraum nicht. Das 2:2 fiel dann fast mit Ansage: langer Freistoß-Flugball, ein Bauerntrick vom gewieften Hochscheidt, keiner da für den Block im entscheidenden Moment – wer nachlässt, verliert.

Und wer draufgeht, gewinnt. Holstein riss sich zusammen, fuhr noch ein, zwei Angriffe mit der nötigen Konsequenz – und kam so doch noch zum 3:2 durch „Otschi“ Wriedt. Das war unterm Strich verdient. Aber viel nervenaufreibender als nötig. Holstein Kiel war spielerisch klar überlegen, machte es über Strecken clever, ließ den Ball und damit auch den Gegner laufen. Ließ vor dem Kasten aber die Zügel locker. Weil man die Notwendigkeit zum entscheidenden 3:0 nicht erkannt hat? Läuft doch. Ja, bis der Gegner wieder in die Show kommt.

Jetzt heißt es: sich kurz freuen, dann aufarbeiten, analysieren, lernen, noch besser machen. Klingt nach Herumkritteln auf hohem Niveau? Vielleicht. Aber Holstein Kiel muss sich nun mal an diesem hohen Niveau messen. Weil sie gut sind, diese Störche, verdammt gut. So gut, dass sie noch besser werden können. Dann fällt auch bald die 40-Punkte-Marke. Der Blick geht nach oben. Mit den Lehren aus dem sächsischen Schneematsch.