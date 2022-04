Und plötzlich fliegen sie dem Klassenerhalt entgegen. Holstein Kiels 1:0 in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV hat die Störche in eine exzellente Ausgangsposition katapultiert. Das Nervenduell mit Dresden am kommenden Wochenende? Hat an Dramatik verloren. Dramatisch ist nur das, was die HSV-Ultras in Kiel abgeliefert haben.