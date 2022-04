Dresden

Wie hatte Stammkeeper Thomas Dähne im Vorfeld so schön gesagt: „Wenn wir am Ende der Saison die nötigen Punkte geholt haben sollten, fragt ohnehin kein Mensch mehr, wie wir das gemacht haben.“ Nach dem „Wie“ sollte nach dem Auswärtsspiel von Holstein Kiel bei Dynamo Dresden tatsächlich keiner mehr fragen. Die KSV war besser, trotzdem war das 0:0 allenfalls von durchschnittlicher Qualität. Aber es hat den Störchen – ohne Dähne, der kurzfristig wegen Corona-Verdachts fehlte – eben diesen einen Zähler eingebracht. Job erledigt. Ab nach Hause.

Verlieren war verboten beim Tabellen-16., der Holstein dann noch einmal unten hätte reinziehen können. So hat der Neun-Punkte-Vorsprung in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf die Sachsen Bestand. Was nicht verboten war: kontrolliert auftreten nach verpasster Führung, in der zweiten Hälfte auch mal das Tempo verschleppen, solange man hinten stabil steht, Ballverluste in gefährlichen Zonen weitgehend vermeidet. Schön spielen? Unwichtig. Schön punkten: wichtig. In dieser Saisonphase geht es darum, die eigene Haut zu retten. Geschmeidig muss sie nicht sein. Das kommt dann, hoffentlich, in der neuen Saison wieder.

Dynamo scheint nicht in der sportlichen Verfassung zu sein, noch einmal an Holstein ranzukommen

Dass Holstein die Spielzeit 2022/23 als Zweitligist erleben wird, daran besteht nach diesem Sonnabend kaum mehr ein Zweifel. Auch, weil Dresden nicht in der Verfassung zu sein scheint, mindestens drei der finalen vier Spiele zu gewinnen. Gegen Holstein hat die SGD nicht viel auf die Kette gekriegt. Ein paar Tempoverschärfungen, ein paar aussichtsreiche Ballgewinne, das war’s. Viel zu wenig. Holstein war, auf kleiner Flamme, die gefährlichere Mannschaft, hat mehr als noch gegen den HSV fürs Spiel getan, seine Chancen aber leichtfertig liegen gelassen. Trotzdem: Das Minimalziel ist erreicht.

Dieses Spiel wird in Kiel schon heute Abend inhaltlich niemanden mehr interessieren. Nur der Ertrag zählt. Marcel Rapp, seit heute 43 Jahre alt, hat nun eine ruhige Arbeitswoche vor sich. Am kommenden Sonnabend nach dem Heimspiel gegen Heidenheim (13.30 Uhr) kann er dann womöglich auch ausgelassen nachfeiern. Der Klassenerhalt naht.