Kiel

Es hätte eine große Fußballparty am Sonnabend werden können. 8165 Fans waren im Heimspiel gegen Hannover 96 auf den Tribünen des Holstein-Stadions dabei. Maximal 12.000 hätten es sein können. Ob der Andrang nun eher groß oder gering war, daran schieden sich die Geister. Am Ende wurde die große Fanrückkehr ohnehin zur Nebensache.

Ioannis Gelios: Vom Helden zum Depp

Die Geschehnisse auf dem Platz, insbesondere die Szene in der zehnten Minute, stellten alles andere in den Schatten. Das Blackout von Ioannis Gelios und die anschließende Notbremse gegen Lukas Hinterseer gehören in jeden Saisonrückblick. Vom Helden zum Depp – dieser Gefahr sind Torhüter ständig ausgesetzt. Der 29-Jährige Grieche hat das gegen Hannover 96 eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ohne Zweifel war das der Knackpunkt des Spiels. 80 Minuten in Unterzahl? Gegen jede Mannschaft aus dieser Liga wird das ein sehr langer Weg, will man noch etwas Zählbares mitzunehmen. Doch um es einmal festzuhalten: Es stand zu diesem Zeitpunkt 0:0. Dass die Mannschaft nach gutem Beginn innerhalb weniger Minuten so in ihre Einzelteile zerfällt, zeigt, wie fragil das Holstein-Konstrukt in dieser Saison ist.

Die Mittelfeld-Probleme der KSV sind ungelöst

KSV-Kapitän Hauke Wahl, in den Minuten nach dem Platzverweis am stärksten gefragt, irrte orientierungslos auf dem Platz herum. Alexander Mühling leistete sich im Spielaufbau leichte und teils haarsträubende Fehler. Sechser Marcel Benger, bekam nach der Roten Karte gar keinen Zugriff mehr auf das Spiel, stellte sich obendrein wenig clever im Laufduell gegen Hannovers Linton Maina vor dessen Treffer zum 3:0 an. Der Benger im Übrigen, der vor zwei Spieltagen einen in mehreren Spielen wirkungslosen Patrick Erras aus der Zentrale auf die Bank verdrängt hatte.

Manch ein KSV-Fan, der nach mehr als einem Jahr erstmals wieder im Stadion war, hätte sich in der ersten Halbzeit wohl nichts lieber als eine Einwechslung von Ruhepol Jonas Meffert gewünscht. Doch der ist im Sommer zum HSV abgewandert, hat damit ein Loch im Kieler Mittelfeld hinterlassen, das noch nicht gestopft ist.

Die vierte 0:3-Niederlage nach sieben Spielen

Die 0:3-Schlappe, die vierte nach sieben Spieltagen, hat den Aufwärtstrend der letzten Wochen jäh beendet. Mit 16 Gegentreffern stellt die KSV nach den Spielen am Sonnabend die schwächste Defensive der Liga. Und Ole Werner muss aufpassen, dass sein Team nicht nur ergebnistechnisch wieder in alte Muster aus der Anfangsphase der Saison verfällt.

Immerhin: Alles wollte das KSV-Team nicht auf die Rote Karte gegen Torhüter Gelios schieben. Man müsse „die Dinge ansprechen, die wir aktuell nicht gut machen“, sagte Kapitän Wahl nach der Partie. Es gibt also viel zu besprechen bei den Störchen.