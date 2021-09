Kiel

In der vergangenen Woche nutzte Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner seine knapp bemessene Freizeit zu einer Fahrt mit dem Heißluft-Ballon. Mal wieder Höhenluft und die tolle Aussicht über der Förde genießen. Schöne Momente, die die Tabelle der Zweiten Fußball-Bundesliga derzeit nicht für den 33-Jährigen parat hält.

Noch nicht. Denn so sehr sich die Störche am Sonnabend über den späten Gegentreffer des Karlsruher SC zum letztlich gerechten 2:2-Endstand auch ärgern mögen, die Leistung im Wildpark macht Mut. Warum? Sie haben den unnötigen 0:1-Halbzeitrückstand in einen zwischenzeitliche 2:1-Führug gedreht – ein erstes Indiz für das Comeback der Mentalität aus der Vorsaison.

Sie haben über weite Strecken die reifere Spielanlage auf den Rasen gebracht. Und sich bei der Suche nach spielerischen Lösungen auch durch individuelle Patzer nicht vom Weg abbringen lassen – das zeugt von wachsendem Selbstvertrauen.

Und sie haben trotz anfänglicher Inkonsequenz vor dem gegnerischen Gehäuse nicht aufgesteckt, das Glück des Torerfolges zu zwingen. Dies nicht zuletzt mit Hilfe der eingewechselten Akteure, allen voran Edel-Joker Joshua Mees. Die Macht von der Bank – eine fast schon traditionelle Kieler Qualität.

Nein, überbewerten sollte dieses 2:2 in Karlsruhe niemand im Lager der Störche. Noch fehlt es der Deckung an der Stabilität aus dem zurückliegenden Spieljahr. Noch sind auch individuelle Berg- und Talfahrten unübersehbar. Doch der eingeschlagene Weg lässt hoffen. Es wirkt, als wachse tatsächlich ein neues schlagkräftiges Team heran. Erst recht, wenn ein Teil der acht (!) in Karlsruhe verletzt fehlenden Spieler zurückkehrt und für zusätzliche Konkurrenz im Kader sorgt.

Das 2:2 im Wildpark war das dritte Holstein-Spiel in Folge ohne Niederlage. Vielleicht muss Ole Werner schon bald nicht mehr zwangsweise in den Ballon steigen, um Höhenluft und schöne Aussichten genießen zu können. Der nächste Schritt zum Wohlbefinden des 33-Jährigen könnte bereits am kommenden Sonnabend gemacht werden. Dann, wenn Hannover 96 ins Holstein-Stadion kommt. Volle Ränge und der zweite Saison-Sieg – es lockt ein echter Feiertag. Wer hätte das nach den drei 0:3-Niederlagen zu Beginn dieser Serie gedacht?