Der Wahnsinn der Zweiten Fußball-Bundesliga hat einen Namen: Holstein Kiel! Zweikampfquote: 58:42 Prozent; Ballbesitz: 63:27 Prozent; Passquote: 81:68 Prozent – viele vermeintlich relevante Daten aus der Statistik-Abteil sprachen am Freitagabend für die Störche. Doch was helfen derartige Zahlen, wenn sich ein Team in einem Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in den ersten 30 Minuten von einem erwartungsgemäß beinharten Gegner den Schneid abkaufen lässt, einmal mehr in den entscheidenden Momenten im eigenen Strafraum patzt und am Ende trotz zweimaligen Ausgleichs als Verlierer vom Platz schleichen muss?

Das 2:3 beim wahrlich nicht übermächtigen FC Hansa Rostock war mehr als die vierte Niederlage in Folge. Der Auftritt offenbarte Alarmierendes: Die Nerven der Störche liegen acht Spieltage vor Saisonschluss blank. Typisch für diese kaum zu verleugnende These: der durchaus nachvollziehbare Ausraster von Routinier Lewis Holtby nach dem Schlusspfiff am Seitenrand.

Zu viel Verantwortung für den blutjungen Nico Carrera

Ein Seelenzustand, an dem diesmal auch Cheftrainer Marcel Rapp erheblichen Anteil besitzt. Den 19-jährigen Youngster Nico Carrera erstmals in die Startelf zu spülen, hatte nicht nur wegen der neuerlichen Personalnot Berechtigung. Den US-Boy in die seit Wochen instabile Dreierkette zu stellen jedoch nicht. Zu groß ist die Verantwortung in letzter Instanz. Carrera ist in Rostock an dieser Belastung gescheitert. Wäre ein Rollentausch von Carrera und Außenspieler Phil Neumann cleverer gewesen?

Natürlich, hinterher ist jeder schlauer. Dass aber Patrick Erras auf der Sechserposition aus diversen Gründen untauglich für das Spielsystem der Kieler ist, hat der Ex-Werderaner und -Nürnberger in dieser Serie schon mehrfach bewiesen. Und in Rostock kam ein weiteres Kapitel dieser wenig erheiternden Geschichte dazu.

Die Frage nach dem richtigen Gespür

Für die zu den Gegentoren führenden individuellen Schnitzer (Carrera, Ionannis Gelios, Fabian Reese) kann Rapp nicht verantwortlich gemacht werden. Aber besitzt der 42-Jährige in dieser angespannten Tabellenlage noch das Gespür dafür, welchen Spieler er an diesem Tag auf welcher Position positionieren muss, um zumindest die Wahrscheinlichkeit für den gemeinschaftlichen Erfolg zu erhöhen? Und liegt es in der fußballerischen DNA Rapps, seinem Team die Bedeutung der hinten stehenden Null bis in die letzte Faser zu implementieren?

Aus seiner Zeit als Jugendcoach in Hoffenheim kennt der Fußball-Lehrer den Begriff Entwicklung aus dem Effeff. Die bedingungslose Vorgabe „Torverhinderung um jeden Preis“ dagegen nicht. Vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC, vor der ersten von nunmehr vier Niederlagen am Stück mit elf Gegentoren, hatte er noch gesagt: „Es wird immer schwieriger, gegen uns ein Tor zu schießen.“ Das war vielleicht etwas vorschnell.

Zum bereits 16. Mal in dieser Saison sind die Störche am Freitagabend in Rückstand geraten. Eine fast schon schockierende Zahl, die mittlerweile erhebliche Zweifel an der individuellen Qualität in der Defensive aufkommen lässt. Weil aber mittlerweile weder drei noch zwei eigene Treffer ausreichen, um zumindest ein Unentschieden zu erreichen, rückt Relegationsrang 16 immer näher. Entgegen aller Wortbeiträge der vergangenen Tage gilt ab sofort folgende Realität: die Störche plagt die große Flatter.