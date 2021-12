Kiel

Ungläubig rieben sich die Zuschauer im Holstein-Stadion am Freitagabend die Augen. Erst Fin Bartels, dann Finn Porath. Benedikt Pichler machte den 3:0-Wahnsinn der Störche zur Pause gegen Tabellenführer St. Pauli perfekt.

Gegen St. Pauli zerschlägt Holstein Kiel den Knoten

Dass die Kieler in der Lage sind, Mannschaften in der Zweiten Liga derart zu dominieren, hatten Sie in den vergangenen Wochen zwar phasenweise mehrfach angedeutet, aber sich durch einfache Fehler und Nachlässigkeiten immer wieder selbst zurückgeworfen. Nun platzte der Knoten ausgerechnet gegen Tabellenführer St. Pauli. Nein, die Holstein-Mannschaft zerschlug ihn!

Für die KSV-Profis dürfte neben dem Sieg vor allem das Zustandekommen wie eine Befreiung wirken. Holstein erarbeitete sich nicht nur eine Schar an Chancen, sondern bewies endlich den so oft vermissten Killer-Instinkt. Sechser Lewis Holtby sprach nach Abpfiff genau das aus: „Das tut uns gut. Es war wichtig, auch einmal die Tore im richtigen Moment zu erzielen.“ Und so war die Partie bereits nach 45 Minuten entschieden. Weil sich auch in der Defensive kein Bock mehr einschleichen wollte...

Holstein glänzte im veränderten 3-5-2-System, machte die Räume eng, ließ das Pauli-Pressing mit dem Führungstor verpuffen. Drei Spieler ragten aus dem Kollektiv heraus: Youngster Jonas Sterner (19) legte auf der linken defensiven Außenbahn ein beeindruckendes Startelfdebüt hin. Der 15 Jahre ältere Fin Bartels zeigte seine vielleicht beste Saisonleistung. Und der mitreißende Fabian Reese war der Mann des Abends.

Holstein Kiel geht mit Schwung ins neue Jahr

Alles in allem stand nach Abpfiff ein perfekter Jahresabschluss, der viel Hoffnung für die Rückrunde gibt. Die Enttäuschung und Frustration nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg im Sommer hatten die Störche bis tief in die Hinserie mit sich geschleppt. Vor dem Jahreswechsel kann und sollte diese „Altlast“, wie sie Cheftrainer Marcel Rapp zuletzt nannte, endgültig abgeworfen werden. Nur den Schwung aus diesem berauschenden Spiel gegen den FC St. Pauli darf Holstein in 2022 retten.