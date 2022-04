Holstein Kiel holt in einem Spiel, in dem viel mehr drin gewesen wäre, am Ende nur einen Punkt, muss in der Schlussphase unnötig zittern. 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Der Klassenerhalt in der Zweiten Fußball-Bundesliga ist so gut wie sicher, aber eben immer noch nicht fix. Solange ist Feiern verboten.