Kiel

Nein, das ist viel zu wenig. Auch im Heimspiel gegen Jahn Regensburg kommt Holstein Kiel völlig zu Recht unter die Räder, kassiert im dritten Spiel die dritte 0:3-Pleite. Zwar deuteten die Störche hier und da spielerisches Potenzial an – insgesamt präsentierte sich die KSV aber eher wie ein Absteiger denn ein Team für obere Tabellenregionen. Mit solchen Auftritten wird es für Holstein schwer, die Klasse zu halten.

Es fehlt an nahezu allem bei Holstein Kiel

Zweikampfhärte, Defensivverhalten, Effektivität, Torgefahr, spielerische Akzente, richtige Entscheidungen, Moral und die Fähigkeit, auch Rückschläge zu verkraften, schlicht: guter Fußball – all das zeigt Holstein Kiel aktuell nicht. Machte Fabian Reeses Lattenkopfball in der Anfangsphase noch Mut auf die ersten Punkte der Saison, breitete sich im Laufe der Partie immer mehr Ernüchterung auf den Rängen des Holstein-Stadions aus. Wer sind Sie und was haben Sie mit den Kieler Störchen gemacht? Diese Frage durfte man sich stellen.

Es fehlt an Power, an Kommunikation, an Abläufen, an Mut, an Moral, an technischen wie taktischen Fähigkeiten, aber auch an Verantwortung auf dem Platz. Es drängt sich der Eindruck auf, dass Holstein mit dieser Mannschaft schlicht nicht zweitligatauglich ist. Zumindest nicht so.

Holstein braucht Verstärkungen

Da muss viel mehr kommen. Ja, es gibt den nächsten Umbruch. Ja, die letzte Saison war physisch wie psychisch kräftezehrend. Ja, die Vorbereitung war kurz. Aber das sind alles keine hinlänglichen Erklärungen. Und es sind schon gar keine Entschuldigungen.

Bei der KSV ist nun jeder gefordert, sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen. Und die Verantwortlichen sind gefordert, nachzubessern. Ohne weitere Neuzugänge, ohne weitere Verstärkungen scheint es nicht zu gehen. Ohne eine krasse Steigerung ist Holstein ein echter Abstiegskandidat.