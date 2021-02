Fürth

Bitter, unnötig, ärgerlich - wählen Sie sich Ihr Attribut für Holstein Kiels 1:2-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth aus. Die erste Auswärtspleite der Störche in der Zweiten Fußball-Bundesliga hätte es nicht gebraucht. Aber es gab sie nun eben am Montagabend. Damit wird man leben müssen. Auch wenn es nervt.

Nicht wegen der gerissenen Serie. Auch nur bedingt wegen des verpassten Sprungs auf Platz eins - die Liga, die mit Holstein, Fürth, Bochum und dem HSV jetzt vier Teams punktgleich (42) an der Spitze führt, wird bis zum Ende eng bleiben. Sondern wegen der Art und Weise.

Die KSV war gerade in der ersten Hälfte dominant, drückte den arg geschwächten Franken kompromisslos ihr Spiel auf. Wobei: Vorm Tor war es dann, mal abgesehen vom toll herausgespielten 1:0 durch Joshua Mees (4.), mit der Kompromisslosigkeit vorbei. Die Elf von Ole Werner ließ viel zu viel liegen. Die Kaltschnäuzigkeit, die sie schon oft in dieser Saison ausgezeichnet hatte - verflogen. Holstein schraubte nicht am Ergebnis, nur am Expected-Goals-Wert.

Die beißende Ironie eines eigentlich guten Spiels

Und Fürth? Aus ungewohntem 4-3-3 agierend, kurzfristig wegen eines positiven Corona-Falls bei Julian Green auch seiner dritten von vier Stammkräften in der Raute beraubt, hatte große Mühe, Holstein aus den Halbräumen fernzuhalten. Es kamen haarsträubende Fehler dazu - und dann doch noch das so wichtige 1:1.

Stefan Leitl stellte zur zweiten Halbzeit wieder auf 4-4-2 um, gab seinem Team damit vertraute Strukturen an die Hand. Und trotzdem hätte die KSV dieses Spiel noch gewinnen können. Dass es nach 90 Minuten 1:2 durch ein Eigentor von Alexander Mühling stand, war die beißende Ironie einer Partie, die aus Kieler Sicht eigentlich eine gute war.

Bitter, unnötig, ärgerlich. Es hilft nur eins: abhaken. Am Sonnabend kommt Aue.