Ein längst vergessenes Gefühl

So etwas hat man lange nicht gesehen. Holstein Kiel völlig hoffnungslos unterlegen. Die ersten 45 Minuten des Topspiels der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld waren eine Machtdemonstration der Gäste aus Ostwestfalen. Phasenweise an die 70 Prozent Ballbesitz, Physis, Spielkultur. Der DSC war drückend überlegen. Gefühlt ist es Jahre her, dass sich die KSV derart am Nasenring durch die Manege hat führen lassen. Dass es nur 0:1 stand, war schon die beste Nachricht aus Kieler Sicht zur Pause.

Hat sich Holsteins Trainer Ole Werner vercoacht? Seine Mannschaft hatte überhaupt keinen Zugriff, lief aus veränderter Ordnung nur hinterher. Normalform zeigte neben dem starken Rückhalt Ioannis Gelios allenfalls der wiedergenesene Salih Özcan. Das war schwach, Störche. Stark dagegen das, was die KSV nach dem Seitenwechsel bot. Plötzlich spielten sie Fußball. Hinten solide, vorne mit Zug. Das schnelle 1:1 durch Alexander Mühling. Und dann? Pech, Unvermögen. Jonas Meffert an die Latte, Jae-Sung Lee an de Latte. Spätestens der hätte drin sein müssen.

Was Topteams wie Bielefeld von guten Teams wie Holstein unterscheidet

Ein hochklassiges Spiel, denn auch die Arminia war noch da. Bis zur 92. Minute. Das Last-Minute-Tor von Sven Schipplock hat die Tür zur Bundesliga ganz weit aufgestoßen. Und die KSV zurückgeworfen. Mal wieder in letzter Sekunde. Man kennt es.

Die zweite Pleite in Folge, die 40-Punkte-Marke wieder nicht erreicht. Der feine Unterschied ist, dass Topteams wie die Arminia ihr Spiel über 90 Minuten durchgedrückt bekommen. Holsteins 45 gute Minuten oder auch 70, wie beim 1:2 in Bochum, reichen nicht. Immerhin haben die Störche jetzt neun Tage Zeit, um die Akkus aufzuladen. Und Wunden zu lecken. Dann geht's zum Hamburger SV. Auf ein Neues.

