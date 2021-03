Was für ein Nordduell. Was für ein glücklicher Ausgang für die Störche: Holstein Kiel hat am Montag beim Hamburger SV einen ganz wichtigen Punkt erkämpft. 1:1 nach 90 Minuten, die in der Mehrzahl klar dem HSV gehörten. Der Tank der KSV ist auf Reserve. Hoffnung macht die kommende Länderspielpause.