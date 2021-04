Bochum

Dass dieses Spiel in der Schlussphase noch einmal ein echter Thriller werden sollte, daran war nach einer Stunde nicht einmal im Ansatz zu denken. Holstein Kiel hatte sich gerade nach einem Ballverlust, ausgerechnet vom Ex-Bochumer Simon Lorenz, das 0:2 gefangen. Der vermeintliche Killer für die KSV.

Was die Mannschaft dann aber in der Schlussphase aus sich herausholte, darf für die kommenden Wochen, in denen es Schlag auf Schlag geht, zumindest ein wenig optimistisch stimmen.

Mit dem Rücken zur Wand drückten die Störche den Tabellenführer in die Defensive, kamen durch Elfmeter-Maschine Alexander Mühling vom Punkt zum Anschluss - und drehten dann richtig auf, wollten es irgendwie erzwingen, hatten bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit den Fuß in der Tür. Mit dem Schlusspfiff verpasste Lorenz mit dem letzten Abschluss die irrwitzige Pointe.

Abstimmungs- und Abspielfehler: Die Pause hat den Störchen nicht gutgetan

1:2, keine Punkte. Aber ganz viel getan fürs Karma-Konto. Das ist es, was bleibt vom ersten Auftritt nach elendig langer 26-Tage-Zwangspause samt Corona-Quarantäne.

Was aber auch bleibt, ist der Eindruck, dass die Pause den Störchen nicht unbedingt gutgetan hat. Einfache Annahme- und Abspielfehler ließen den Spielaufbau stocken, Missverständnisse in der Übergabe und im Herausrücken begünstigten die Angriffe der geradlinigen Bochumer. Das Pressing? Meist Stückwerk, keine Automatismen.

Holstein wirkte phasenweise überfordert. Und zog sich doch am eigenen Schopf fast noch aus dem Sumpf. Jetzt müssen sie die Schärfe im eigenen Spiel wieder reinbekommen. Möglichst schnell. Dann ist im Aufstiegskampf noch alles möglich. Dass sie wollen, war für jeden klar und deutlich zu sehen. In Sachen Moral war das meisterlich.