Es ist schwer zu akzeptieren, dass es so enden muss. Dass Holstein Kiels Pokalsaison für die Geschichtsbücher mit einer solchen Niederlage ihren unwürdigen Schlusspunkt findet. Unwürdig, weil die Störche das einfach nicht verdient haben.

Ein trauriger Tag für Fußballromantiker. Für Holstein-Fans sowieso. Die KSV verliert ihr mit so viel Euphorie, so viel Vorfreude erwartetes DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund mit 0:5. Eine heftige Packung. Zu heftig.

Denn Holstein Kiel war nicht schlecht. Nein, Holstein war mutig. Nicht perfekt, zu nachlässig in der Zweikampfführung, aber eben mutig. Nur war der BVB eben auch in Gala-Form, selbst ohne den verletzten Erling Haaland. Unfassbare Spielfreude, Highspeed-Kombinationen - da war wenig zu machen. Der Fußball ist manchmal schrecklich einfach.

Vielleicht sollte der DFB über ein Spiel um Platz drei nachdenken - nach der Saison

Und er ist manchmal auch einfach nur schrecklich. Die Horror-Verletzung von Mateu Morey ist ein Schock. Die Borussen konnten sich nach dem Abpfiff dann auch nicht wirklich ausgelassen über ihren Finaleinzug freuen. Wer will es ihnen verdenken.

Nein, das war kein guter Tag für Fußballromantiker. Überhaupt war es kein Halbfinale für Fußballromantiker: Schon am Freitag war Werder Bremen nach aufopferungsvollem Kampf auf dramatische Weise durch das entscheidende Gegentor in der 121. Minute gescheitert. Fin Bartels' Traumfinale war also da schon nicht mehr drin. Vielleicht sollte der DFB darüber nachdenken, ein Spiel um Platz drei einzuführen. Aber lieber erst nach der Saison.

Den Sieg gegen die Bayern kann ihnen niemand mehr nehmen

In der hat Holstein nämlich noch einiges vor. Der Aufstieg ist noch drin. Jetzt muss schleunigst der Schalter umgelegt werden. Dass das gelingen kann, hat sich die Mannschaft in der zweiten Hälfte selbst bewiesen: Sie hat sich den 0:5-Schmerz aus den Knochen gespielt, ihre Nachlässigkeiten der ersten Hälfte korrigiert, einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Darauf lässt sich aufbauen.

Was bleibt jetzt von dieser außergewöhnlichen Pokalsaison? Deutschlandweite Bewunderung, Freude für die Menschen in miesen Zeiten. Und dieses wahnsinnige Spiel gegen die Bayern. Das ist für die Ewigkeit. Diese Nacht kann ihnen niemand mehr nehmen. Nach dem 0:5 gegen den BVB ist deshalb auch keine Häme zu erwarten. Sondern nur Anerkennung. Das war stark.