Hamburg

So kann man sich täuschen. Da spielt Holstein Kiel eine derart überzeugende Vorbereitung, lässt Hoffnungen sprießen, dass der Umbruch nach dem verpassten Aufstieg schnell gelingt. Lässt Zuversicht aufkommen, auch in einer Zweiten Fußball-Bundesliga mit Schwergewichten wie Schalke 04 und Werder Bremen bestehen zu können. Und dann das: 0:3 zum Auftakt beim FC St. Pauli. In der Höhe absolut verdient.

Was war da los? Klar, die Hamburger sind vielleicht etwas weiter, konnten und können auf einem guten Fundament aufbauen, gehörten in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit zu den besten Mannschaften. Aber das kann kein Argument für eine derart einseitige Veranstaltung sein. Die Probleme liegen tiefer. Sie liegen zu einem guten Teil bei Holstein Kiel selbst.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es passte nichts oder zumindest nicht viel in der Struktur, in den Abläufen. Das mag taktische Gründe haben, körperliche, mentale. Oder: von allem etwas. Die toxischste aller Mischungen. Auch die Neuzugänge funktionierten nicht wirklich: Patrick Erras machte seine Sache auf der Sechs noch mit am besten, der Rest fiel deutlich ab. Steven Skrzybski war auf der Acht nie im Spiel, konnte nach vorne so gut wie gar nichts initiieren. Dafür wurde er geholt. Und Fiete Arp ist in dieser Verfassung keine Hilfe. Noch nicht, zumindest.

Holstein braucht Zeit, um in dieser Saison anzukommen, um die Dinge auf die Schiene zu bekommen. Das Team um Cheftrainer Ole Werner wird in den kommenden Tagen und Wochen an vielen kleinen Stellschrauben drehen müssen. Dass sie die richtigen Hebel finden können, planvoll vorgehen, haben sie in der Vergangenheit häufig genug gezeigt. Nur: Diese Liga ist unerbittlich.

Die Dinge müssen schnell funktionieren, sonst findet man sich schnell in Tabellenregionen wieder, in denen man sich eigentlich nicht sieht. Die Reaktion am kommenden Sonntag gegen Schalke 04 wird Aufschluss darüber geben, wie tief die Probleme wirklich liegen.