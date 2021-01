Paderborn

Rückschritt? Fortschritt? Weder noch. Holstein Kiel hat beim 1:1 am Mittwochabend beim SC Paderborn keine sonderlich gute Leistung gezeigt, aber das rausgeholt, was eben drin war: einen Punkt. Auch solche Spiele gibt es im Verlaufe einer Saison. Sie gehören dazu.

In der Nachbetrachtung stimmt der Zähler auch deshalb optimistisch, weil mit ihm so nicht zu rechnen war, wenn man die Anfangsphase dieser Partie zum Maßstab nimmt. Patzer Jonas Meffert - 0:1. Patzer Marco Komenda - fast das 0:2. Nach sechs Minuten hätte dieses Spiel schon nahezu erledigt sein können.

Anzeige

Holstein fing sich, glich aus, konnte die Fehlerquote senken und in Momenten aufblitzen lassen, was möglich ist, wenn die Elf auf der Höhe ist. Aber die Störche waren nicht dauerhaft auf der Höhe. Wie auch, nach den Belastungen der Vorwochen? Am Sonntag haben sie noch in Darmstadt gespielt, eineinhalb Tage später ging es schon weiter nach Ostwestfalen. Da nimmt man den Punkt dann halt auch mal gerne mit.

Schlägt jetzt Kirkeskovs Stunde?

Bitter ist natürlich, dass gleich zwei Verletzte zu beklagen sind. Holstein Kiel ist hier bisher weitgehend verschont geblieben. Ob und wie lange Johannes van den Bergh und Joshua Mees, beide mit Muskelverletzungen raus, ausfallen, ist noch unklar. Aber wohl dem, der personell vorgesorgt hat: Genau dafür wurde jemand wie van-den-Bergh-Ersatz Mikkel Kirkeskov geholt.

Am Sonnabend geht es nun weiter gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr). Etwas mehr darf es dann schon sein - dem erbarmungslosen Spielplan zum Trotz.