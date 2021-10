Hamburg

Was wäre das für eine Geschichte gewesen?! Keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung hat Jann-Fiete Arp das 2:1 für Holstein Kiel auf dem Fuß, hätte den Hamburger SV, seinen Jugend- und Ex-Klub, dessen Fans ihn mit einem gellenden Pfeifkonzert im Volksparkstadion emfpangen hatten, tief ins Tal der Tränen schießen können. Es tat es nicht – schade für die Storyline. Dennoch schrieb das 1:1 beim Nordrivalen eine Kieler Geschichte. Es ist die Geschichte vom schrittweisen Aufschwung der Störche.

Klammern wir in dieser Betrachtung das Pokalspiel bei der TSG Hoffenheim einmal aus, stehen in den ersten drei Partien unter der Regie von Marcel Rapp drei 1:1-Unentschieden. Das hat die KSV nun auf den Abstiegsrelegationsrang 16 fallen lassen. Die Alarmglocken schrillen im Storchennest, zumindest tabellarisch. Und das müssen sie auch. Dennoch macht der Fortschritt von 1:1 zu 1:1 zu 1:1 Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf.

Spielerische Entwicklung und große Moral

Erstens ist eine spielerische Entwicklung deutlich zu erkennen. In der zweiten Halbzeit schwammen sich die Störche sichtbar frei, tankten durch jede gelungene Aktion mehr und mehr Selbstvertrauen, erarbeiteten sich die Sicherheit, die ihnen in der laufenden Saison verloren gegangen war und die sie so dringend benötigen. Kompaktheit im Mittelfeld, auch erzeugt durch eine gute Vorstellung von Lewis Holtby auf der ungewohnten Sechs und gegen den Ball eine Viererkette davor, Torchancen, Abschlussaktionen, Umschaltspiel – das ließ sich tatsächlich gut an.

Zweitens – und das dürfte für die kommenden Wochen sogar wichtiger sein – bewies die KSV eine grandiose Moral. Nach einem frühen Rückstand und einer streckenweise mauen Leistung in der ersten Halbzeit so zurückzukommen, gegen einen drückenden HSV, gegen 40000 Fans, gegen die eigene mentale Verfassung – das ist stark. Und das dürfte mächtig Auftrieb geben.

Sicher, am Ende werden Unentschieden nicht zum Klassenerhalt reichen. Aber angesichts der Kieler Vorstellung in Hamburg ist es – bei allen weiterhin berechtigten Kritikpunkten – beinahe nur noch eine Frage der Zeit, ehe die KSV den ersten Sieg unter Marcel Rapp einfährt. Die Störche brauchen Siege, brauchen Punkte. Dieses Remis in Hamburg könnte der Startschuss für deutlich erfolgreichere Wochen werden.