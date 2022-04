Darmstadt

Das Beste an diesem mieskalten, miserablen Sonnabendnachmittag war noch der Blick auf die Tabelle. Holstein Kiel hat in der Zweiten Fußball-Bundesliga weiter sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16. Nur: Dazu haben die Störche rein gar nichts beigetragen. Der Dank gilt den Schalkern, die am Vorabend Dynamo Dresden mit 2:1 besiegt hatten. Aus eigenen Kräften scheint sich die KSV aus dem Sumpf in der derzeitigen Verfassung nicht befreien zu können, da braucht es schon andere, die helfen.

1:3 in Darmstadt. Ein Rückschritt. Sofern das 1:0 gegen Ingolstadt vor der Länderspielpause denn überhaupt den Weg nach vorne gewiesen hatte. Ein Auftritt, der Sorgen machen muss. Bei einem Aufstiegskandidaten kann man verlieren. Aber nicht so. Nicht mit so einer Performance, mit so einer Nicht-Leistung. Gerade in der ersten Hälfte war Holstein heillos, hilflos unterlegen.

Auch mit dem Ball fällt der Mannschaft seit Wochen besorgniserregend wenig ein

Die Probleme begannen vorne mit einem seltsamen Alibi-Pressing mit. Sie setzten sich fort im Mittelfeld, wo der Druck auf Ball und Gegner kaum nach oben geschraubt wurde. Sie mündeten in schlechter Zweikampfführung, schlechtem Stellungsspiel, Fahrigkeit in der letzten Kette. Dass die wuchtigen, immer wieder vertikal durch die Schnittstellen brechenden, gefährliche Halbfeldflanken schlagenden Lilien zur Pause nur 2:0 führten, müssen die sich selbst ankreiden. An Holstein hat es nicht gelegen.

Auch mit dem Ball ging wenig bis nichts. Die Raumaufteilung, die Positionsbesetzung wurde nach der Umstellung auf 3-5-2 zur zweiten Hälfte zwar etwas besser. Aber besser war nicht gut. Besser war: nicht mehr ganz so desolat. Anschluss durch Wriedt, das schlecht verteidigte 1:3 direkt hinterher, der vergebene Mühling-Elfer – Kipppunkte eines Spiels. Die Störche hätten noch einmal den Fuß in die Tür bekommen können. Verdient hatten sie das allerdings nicht.

Man muss sich Sorgen machen. Seit Wochen kriegt Holstein keine Stabilität in die wacklige Defensive. Und von Spiel zu Spiel wird die eigene Idee mit Ball einfältiger. Diese Mannschaft war mal eine Kombinationsmaschine, für ihr Positionsspiel gefürchtet und bewundert. Jetzt kommen manchmal nicht mal mehr einfachste Bälle an. Die DNA eines Absteigers. Sollte Holstein dennoch drin bleiben – und die Chancen stehen weiter gut –, darf man sich nicht auf die eigene Schulter klopfen. Holstein Kiel hängt am Tropf der anderen.