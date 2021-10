Sinsheim

Ob die Störche für die Rückreise von Sinsheim über Mannheim per Flieger nach Hause noch spontan Übergepäck angemeldet haben, ist nicht bekannt. Nachvollziehbar wäre es aber, denn der massive Frust-Berg muss ja irgendwie mit. So leicht lässt er sich nicht abschütteln nach diesem verkorksten Dienstagabend. 1:5 bei der TSG Hoffenheim. Ein Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals, das betroffen macht.

Holstein Kiel wurde wieder mal zum Opfer der eigenen Inkonsequenz

Nicht, weil Holstein Kiel dem Erstligisten, wie es das Ergebnis vermuten lässt, heillos unterlegen war. Sondern weil viel, viel mehr drin war für die KSV. Weil die Mannschaft phasenweise ansehnlich kombinierte, die TSG stresste – und doch mal wieder zum Opfer der eigenen Inkonsequenz wurde. Nach 28 Sekunden hätte Fin Bartels die Tür zum Achtelfinale schon einen Spalt weit öffnen können. Er vergab. Auf der Gegenseite: das 0:1. Nach einem Eigentor. Diese Störche machen wahnsinnig. Dieser Sport macht wahnsinnig.

Es passte zur Geschichte dieses Abends, dass sich Holstein das 0:2 in jener Phase fing, in der sie endgültig Zugriff hatte, im Spiel war. Es passte zur Geschichte dieses Abends, das man sich den Ball erneut selbst ins Netz legte. Auf unnötigste Weise. Durch einen Blackout von Kapitän Hauke Wahl.

In den kleinen Momenten groß, in den großen klein

In den kleinen Momenten groß, in den großen, den entscheidenden klein, nicht auf der Höhe, vorne wie hinten – zu einem guten Teil hatte sich Holstein Kiel diese Niederlage selbst zuzuschreiben. Das wurmt. Exemplarisch die Phase nach dem Anschlusstreffer: Die KSV stürmte, rannte an, ging aufs zweite Tor – und kassierte selbst das dritte. Zu naiv. Ofen aus. 1:4, 1:5, Feierabend.

Holstein muss diese Packung jetzt schleunigst abhaken, den Frust abwerfen, das Spiel nüchtern analysieren, Schlüsse ziehen. Denn jetzt steht wieder die Zweite Liga auf dem Plan. Und die ist, bei allen Pokal-Träumereien, wichtiger. Beim Hamburger SV (Sbd., 20.30 Uhr) muss die Mannschaft zeigen, wo sie wirklich steht. Und dass sie aus Misserfolgen lernen kann. Selbst aus einem kolossalen wie dem von diesem Dienstagabend.