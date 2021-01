Sollte sich der Stotterstart mit einem Punkt aus drei Spielen etwa zu Krise auswachsen? 90 Minuten später kann davon keine Rede mehr sein: Holstein Kiel gewinnt 2:0 in Darmstadt, beendet die Hinrunde auf Platz drei. In dieser Saison kann noch einiges gehen - wenn man so lernfähig ist wie die KSV.