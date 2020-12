Holstein Kiel geht als Spitzenreiter in die Mini-Pause, hat sich mit dem 2:0 in Sandhausen nicht nur den neuen Klubrekord von fünf Zweitliga-Siegen in Folge unter den Weihnachtsbaum gelegt, sondern auch Platz eins. Wie es 2021 weitergeht? Einiges spricht dafür, dass die KSV da oben bleiben könnte.