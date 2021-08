Düsseldorf

0:3, 0:3, 0:3 – 2:2! Die schwarze Kieler Serie ist gerissen, bei Fortuna Düsseldorf holte Holstein den ersten Punkt der laufenden Zweitligasaison. Das allein macht Mut für die kommenden Spiele. Noch mehr Hoffnung darf der Auftritt der Störche insgesamt machen. Die KSV präsentierte sich deutlich stabiler, deutlich einsatzfreudiger, deutlich lebhafter als in den vergangenen Partien. Darauf lässt sich aufbauen.

Sechs Neue in der Startelf: Gewinnbringende Rotation

Und das obwohl Holstein-Trainer Ole Werner vor dem Anpfiff die Rotationsmaschine angeworfen hatte, eine ohnehin kaum eingespielte Kieler Mannschaft kräftig durchgerüttelt hatte. Oder gerade deswegen? Der bisher ebenso glück- wie wirkungslose Patrick Erras musste auf der Sechs weichen, Gladbach-II-Neuzugang Marcel Benger durfte bei seiner Holstein-Premiere gleich von Beginn an ran. Und weiter vorn zog Werner Steven Skrzybski von der ungewohnten – und den Eindrücken des geneigten Beobachters nach wohl auch ungeliebten – Achter-Position weiter nach vorn, stellte Fin Bartels vom Flügel ins Zentrum neben Alexander Mühling. Und tat damit das Richtige.

Mit Benger und Bartels holte sich Werner zumindest teilweise die Ruhe im Mittelfeld zurück, die durch den Abgang von Jonas Meffert verloren gegangen war. Benger hatte zwar ein, zwei Kinken drin, war hier und da etwas zu sorglos, füllte die Rolle als Schnittstelle zwischen Verteidigung und Kreativzentrale aber insgesamt gut aus, gewann wichtige Zweikämpfe und konnte auch dem Spiel nach vorn durch überlegte Kurzpässe und gute Diagonalbälle etwas geben. Bei Bartels darf man ohnehin sicher sein: Den bringt so leicht nichts aus der Ruhe, der findet immer eine Lösung.

Skrzybski kaum wiederzuerkennen

Und auch Skrzybski blühte in neuer, offensiverer Rolle im Vergleich zu seinem verkorksten Start in Kiel nahezu explosionsartig auf, war der beste Mann in den Kieler Reihen. Die Tiefenläufe, die Intensität, die Torgefahr – alles, was dem 28-Jährigen irgendwo zwischen Berlin-Köpenick, Gelsenkirchen und Kiel verlustig gegangen zu sein schien, war wieder da. Sein Tor zum 2:1 war eine gewinnbringende Kombination aus Instinkt, Raumgefühl, technischer Finesse und Abschlussstärke. Und um diese Protagonisten herum konnten auch die anderen Störche ihr Niveau nach oben schrauben.

Trainer Ole Werner tat mit seinen Personalentscheidungen ebenso das Richtige wie mit einer etwas defensiveren Grundhaltung und weniger Ballhatz in vorderster Front. Er verlagerte die Priorität auf die Grundlagen des Verteidigens, auf Stabilität. Nicht direkt auf reine Fehlervermeidung, aber doch auf „Safety first“. Und hat damit auch den durchaus vorhandenen Kritikern gezeigt, dass er keineswegs stur an System und Personal festhält und Spielertypen in ein Korsett zwängt, das sie erdrückt.

Sicher: Ein Punkt macht noch keinen Aufschwung, Holstein steckt weiter im Tabellenkeller und muss in den kommenden Spielen erst noch beweisen, dass der Auftritt in Düsseldorf kein Strohfeuer war. Da ist noch viel Luft nach oben im Kieler Spiel – ein etwas zwingender auftretender Gegner hätte die fehlende Effektivität im Angriff und die individuellen Schnitzer in der Defensive womöglich besser auszunutzen gewusst. Und mit etwas mehr Konsequenz, mit etwas mehr Qualität hätte Holstein als Sieger vom Platz gehen können. Holstein steht weiterhin eine Menge Arbeit bevor, um in dieser Zweiten Liga zu bestehen. Aber dieser Auftritt war ein Schritt in die richtige Richtung.