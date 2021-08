Kiel

Statt 0:3 wie dreimal zum Saisonstart nun 3:0 – ein auch in der Höhe völlig verdienter Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue hat alle Zweifel an der Zweitligatauglichkeit der KSV Holstein zunächst zerstreut. Am Sonnabend im Holstein-Stadion stimmte ganz vieles, was in den ersten Wochen noch Sorgen bereitet hatte. Das liegt auch an der neuen personellen Besetzung im Kieler 4-3-3. Aber in allererster Linie an den Störchen selbst.

Benger, Mühling, Bartels – das perfekte Triumvirat im Mittelfeld

Der Wille stimmte gegen Aue in allen Mannschaftsteilen. Die Kieler kämpften füreinander, unterstützten sich, zeigten Feuer und Leidenschaft – und spielten dazu auch wieder den in der Zweiten Liga gefürchteten schnellen und zielstrebigen KSV-Fußball. Die Grundordnung im Kieler Spiel stimmt, mit Marcel Benger, Fin Bartels und Alexander Mühling scheint das perfekte Triumvirat im Holstein-Mittelfeld gefunden.

Und von der Leistungsexplosion eines Steven Skrzybski und Co. hat sich nun auch Fiete Arp offenbar anstecken lassen: Als Skrzybski früh verletzt runter musste, übernahm Arp in Klasse-Manier, machte ein starkes Spiel mit guter Zweikampfführung, starken Laufwegen und überzeugender Körpersprache – und belohnte sich mit dem Treffer zum 2:0 nach starker Einzelleistung.

Der verpasste Aufstieg scheint endgültig abgehakt

Alle Störche haben das geschafft, was die Verantwortlichen nach dem dritten 0:3 der Saison gegen Jahn Regensburg eindrücklich gefordert hatten: Sie haben ihr Niveau signifikant nach oben geschraubt. Das lässt sich personell und physisch erklären – aber vor allem wohl auch mental. Der verpasste Aufstieg nach all den Strapazen der vergangenen Saison, der zu Beginn der Spielzeit noch die Flügel lähmte, scheint endgültig abgehakt, die Mannschaft ist im Hier und Jetzt angekommen – und hat Bock auf erfolgreichen Zweitligafußball.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht hat dazu sogar Lewis Holtby trotz seiner bis dato noch kurzen Zeit im Storchennest ein Stück beigetragen. Der Mittelfeldspieler strotzte jedenfalls vor Energie und nahm das Offensivspiel direkt in die Hand, als er erneut als Joker das Spielfeld betrat. Und weckte bei den Kieler Fans ebenso wie etwa auch Arp berechtigte Hoffnungen: Diese Störche können uns richtig Freude machen.

Die Länderspielpause kann die Verbesserungen noch weiter verfestigen

Nun gilt es, in der Länderspielpause Kraft zu tanken und gleichzeitig weiter an der Feinabstimmung zu arbeiten. In den Wochen danach warten in einer ausgeglichenen Liga stärkere Konkurrenten als ein selbst kriselnder FC Erzgebirge. Mit dieser Attitüde, dieser Qualität und dieser Präsenz aber ist Holstein auf einem guten Weg, auch in dieser Saison wieder ein gefürchteter Gegner zu werden. Und da darf man für den Moment auch ruhig mal dieserlei Lobeshymnen anstimmen.