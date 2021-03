Essen

Wer hätte das nach dem schmucklosen Auftaktsieg gegen Rielasingen-Arlen in der ersten Runde des DFB-Pokals im September 2020 gedacht? Ein halbes Jahr später steht Holstein Kiel im Halbfinale. Unfassbar. Aber auch unfassbar verdient.

Wer den großen FC Bayern ausschaltet, danach auch Darmstadt 98 im Elfmeterschießen niederringt und schließlich beim Favoritenkiller Rot-Weiss Essen besteht, der steht völlig zu Recht in der Runde der letzten Vier.

Wenn jemanden am Strafstoß die Schuld trifft, dann den Kölner Keller

Dass es beim Regionalligisten auf unwürdigem Geläuf etwas holprig zuging: geschenkt. Dass Essen gefährlich umschalten kann, davon können Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen ein Lied singen. Auch für den Elfmeterpfiff nach einem angeblichen Foul an Finn Porath muss sich Holstein nicht schämen. Wenn jemanden die Schuld trifft, dann den VAR, der im Kölner Keller offenbar einmal mehr schlief.

Mit dem Doppelschlag durch Alexander Mühling und Janni Serra war das Spiel dann zu. Es hätte noch einmal aufgehen können, aber die Störche haben diszipliniert verteidigt. Und wenn nicht, half auch mal das Glück.

Das ist die Mischung, aus der Großes entsteht. Holstein Kiel ist in diesem Jahr alles zuzutrauen. In der Liga. Und im Pokal. Die Reise, sie muss noch nicht zu Ende sein. Wer auch immer im Halbfinale auf die KSV trifft, sollte sich nicht zu sicher fühlen. Das Endspiel in Berlin? Mehr als ein Traum. Ab jetzt ist alles möglich.