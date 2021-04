Nürnberg

Holstein Kiel bleibt nach dem Re-Re-Start auf Erfolgskurs. 3:1 beim VfL Osnabrück, am Dienstagabend dann das 1:1 beim 1. FC Nürnberg - das ist erstaunlich. Erstaunlich gut. Denn das war so nicht wirklich zu erwarten. Nach der März-Quarantäne gab es schließlich zwei Niederlagen. Und der Verdacht lag nahe, dass die zweite Zwangspause, die - man darf es nicht vergessen - erst am vergangenen Mittwoch überstanden war, die Dinge nicht unbedingt zum Besseren wenden würde.

Aber irgendwas ist anders. Holstein hat die Rest-Saison umgedeutet. Die Angst, etwas zu verspielen, sie ist gewichen. Da ist jetzt nur noch Chance. Die Störche sind heiß, sie zu ergreifen. Zusammen, als Einheit. Als "Boyband", von Gig zu Gig eilend, wie Fabian Reese es umschrieben hat.

Zwei Mannschaften, die ihre taktischen Prinzipien runterbeten können

Der Kopf funktioniert. Auch wenn die Beine schwer sind. Beides war auch gegen Nürnberg wieder zu sehen: Die KSV war gut auf die variablen Nürnberger eingestellt, die mittlerweile wie ein Spitzenteam auftreten, konzeptionell pressen, gnadenlos umschalten können. Lange war es ein hochklassiges Geduldsspiel. Was absurd klingt, war Ausdruck des Aufeinandertreffens zweier Mannschaften, die ihre taktischen Prinzipien nachts runterbeten können. Was im Falle Holsteins nicht hoch genug bewertet werden kann. Wo sollen diese Automatismen des Kollektivs eigentlich herkommen nach einem ganzen Monat in den eigenen vier Wänden?

Spielerisch ist Holstein Kiel zurück in der Spur. Körperlich ist und bleibt der Verschleiß aber grenzwertig. Viele Profis waren ordentlich am Pumpen gegen Ende der 90 Minuten im Max-Morlock-Stadion. Das war in Osnabrück nicht anders. Und wird bis zum Saisonfinale wohl auch nicht mehr weggehen. Der heftige Rhythmus bis Ende Mai ist eine Knochenmühle.

Totale Rotation im Pokal? Man ahnt die Antwort

Und in dieser Verfassung geht es jetzt zum größten Spiel seit vielen Jahren. Die Störche spielen am Sonnabend das DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund. Was tun? Radikale Rotation? Oder mit der Top-Elf nach der Mini-Chance aufs Endspiel greifen? Eine schwierige Abwägung. Aber man ahnt, wie die Antwort lauten wird. Holstein Kiel gibt es nur zu 100 Prozent.